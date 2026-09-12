Lãnh đạo Ấn Độ và Trung Quốc cam kết giải quyết vấn đề biên giới

Tại hội đàm song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, ngày 12/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí hợp tác giải quyết tranh chấp biên giới giữa hai nước.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ: "Hai nhà lãnh đạo bày tỏ cam kết về một giải pháp công bằng, hợp lý và cùng có lợi cho vấn đề biên giới."

Ông Modi nhấn mạnh hai bên cần tuân thủ các thỏa thuận và hiểu biết hiện có về các vấn đề liên quan đến biên giới, và được dẫn dắt bởi các nguyên tắc như tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung...

Về quan hệ kinh tế và thương mại, Bộ trên cho biết hai bên nhấn mạnh cần phải giải quyết những mối quan ngại của nhau, bao gồm sự mất cân bằng thương mại cơ cấu và các vấn đề chuỗi cung ứng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường có ý nghĩa và ổn định.

Về phần mình, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước có thể "học hỏi điểm mạnh của nhau" và "đạt được sự phát triển chung."

Theo dữ liệu của chính phủ Ấn Độ, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ. Kim ngạch thương mại hàng hóa song phương đạt 151 tỷ USD trong tài khóa 2025-2026. Tuy nhiên, Ấn Độ nhập khẩu 131 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc, trong khi xuất khẩu là 19 tỷ USD, dẫn đến thâm hụt thương mại kỷ lục 112 tỷ USD./.

Ấn Độ và Trung Quốc thúc đẩy đàm phán phân định biên giới Nhóm chuyên gia về phân định biên giới và Nhóm công tác về quản lý biên giới sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận nhằm đạt kết quả sớm và thực chất trong phân định cũng như quản lý biên giới.

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