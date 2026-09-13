Tổng thống Nga khẳng định vai trò của BRICS trên thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các quốc gia thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đang tích cực tham gia định hình trật tự thế giới công bằng và đa cực hơn.



Phát biểu tại phiên họp của Nhóm BRICS+ trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Dehli (Ấn Độ), Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Ngày nay, BRICS là động lực mạnh mẽ đằng sau việc củng cố quan hệ quốc tế và chủ nghĩa đa phương chân chính đồng thời tham gia tích cực vào quá trình định hình trật tự thế giới đa cực mới, công bằng hơn."

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng nêu rõ BRICS ủng hộ tất cả các quốc gia có cơ hội phát triển kinh tế - xã hội bình đẳng và không bị hạn chế. Tổng thống Putin khẳng định: "BRICS luôn ủng hộ và tiếp tục ủng hộ tất cả các quốc gia, không có ngoại lệ, có cơ hội bình đẳng và không bị hạn chế để tăng trưởng kinh tế - xã hội ổn định, cân bằng cũng như đảm bảo phúc lợi cho người dân đồng thời bảo tồn các nền văn hóa và truyền thống quốc gia độc đáo của họ và tuân thủ các mô hình phát triển có chủ quyền của riêng mình"./.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân Các nhà lãnh đạo BRICS bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân, cho rằng an toàn và an ninh hạt nhân phải luôn được duy trì.