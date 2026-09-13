Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cân nhắc nâng lãi suất

Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đang cân nhắc nâng lãi suất chính sách từ mức khoảng 1% hiện nay lên khoảng 1,25% tại cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra vào ngày 17 và 18/9 tới.

Thông qua việc nâng mục tiêu lãi suất ngắn hạn, BoJ hướng tới hạn chế nguy cơ lạm phát tăng cao hơn dự kiến do giá dầu thô leo thang và đồng yen suy yếu. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần tăng lãi suất đầu tiên trong vòng ba tháng.

Kể từ khi chấm dứt chính sách nới lỏng tiền tệ quy mô lớn vào tháng 3/2024, BOJ đã nâng lãi suất chính sách với tần suất khoảng sáu tháng một lần. Nếu BoJ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp lần này, đây sẽ là khoảng thời gian ngắn nhất từ trước đến nay giữa hai lần tăng lãi suất.

Mức tăng dự kiến là 0,25 điểm phần trăm, mức điều chỉnh tiêu chuẩn, sẽ đưa lãi suất chính sách lên mức cao nhất kể từ năm 1995.

Một yếu tố quan trọng trong quá trình hoạch định chính sách của BoJ là tỷ lệ lạm phát cơ bản, tức tỷ lệ đã loại trừ các yếu tố mang tính tạm thời. Trong nội bộ ngân hàng đang xuất hiện những lo ngại rằng tỷ lệ này sẽ tiếp tục vượt mục tiêu lạm phát 2%. Kể từ đợt tăng lãi suất vào tháng 6, nhiều ý kiến nhận định các điều kiện tài chính vẫn ở trạng thái nới lỏng. Vì vậy, ngân hàng trung ương dự định đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất để ứng phó với nguy cơ lạm phát.

Chỉ số giá hàng hóa doanh nghiệp, phản ánh diễn biến giá của các loại hàng hóa được giao dịch giữa các doanh nghiệp, trong tháng 8 đã tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp mức tăng vượt 7%. Diễn biến này phản ánh tác động của giá dầu thô ở mức cao và đồng yen suy yếu.

Ngân hàng trung ương dự báo rằng từ nửa cuối năm tài chính, ngày càng nhiều doanh nghiệp sẽ chuyển phần chi phí gia tăng do giá hàng hóa doanh nghiệp tăng sang người tiêu dùng, vì vậy khiến tốc độ tăng giá tiêu dùng tăng nhanh.

Các quan chức cấp cao của BoJ hiện nhận định tình hình đã bước vào giai đoạn ngân hàng cần điều chỉnh lãi suất chính sách nhằm ngăn giá cả tăng cao hơn dự kiến. Tại cuộc họp báo sau phiên họp chính sách trước đó vào tháng 7, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda cho biết, tùy thuộc vào diễn biến giá cả, “chúng tôi có thể đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất.”

Liên quan đến khả năng BoJ nâng lãi suất chính sách, trong cuộc gặp với ông Ueda ngày 30/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các biện pháp quyết liệt của Nhật Bản về thị trường và tiền tệ nhằm xử lý tình trạng đồng yen bị định giá thấp đáng kể./.

Nhật Bản cân nhắc hỗ trợ các ngân hàng lớn huy động USD cho dự án tại Mỹ Chính phủ Nhật Bản đang nghiên cứu phương án cấp vốn USD dài hạn cho các ngân hàng lớn nhằm bảo đảm nguồn tài trợ cho các dự án thuộc thỏa thuận đầu tư 550 tỷ USD với Mỹ và tránh biến động thị trường.

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