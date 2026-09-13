Hàn Quốc: Số người có việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh nhất trong gần 30 năm

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998, trong bối cảnh xu hướng gia nhập thị trường lao động ở độ tuổi cao hơn đang diễn ra.



Theo KOSIS, số người có việc làm trong độ tuổi 20 đạt mức trung bình 3,38 triệu người trong giai đoạn từ tháng 1-8/2026, giảm 193.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tốc độ suy giảm nhanh nhất kể từ năm 1998, thời điểm số người có việc làm ở nhóm tuổi này giảm tới 550.000 người do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính châu Á.



Mức giảm việc làm trong nhóm tuổi 20 còn rõ rệt hơn cả mức giảm dân số của chính nhóm này. Cụ thể, quy mô dân số độ tuổi 20 giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức trung bình 5,55 triệu người, trong khi số người có việc làm giảm tới 5,6%. Hệ quả là tỷ lệ việc làm của nhóm tuổi 20 giảm 1,3 điểm phần trăm xuống 59,1%, lần đầu tiên xuống dưới mức 60% trong 5 năm qua.



Trái ngược với tình trạng trên, số việc làm của nhóm người ở độ tuổi 30 lại có chiều hướng gia tăng mạnh. Dân số thuộc nhóm tuổi này tăng 83.000 người so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,94 triệu người, trong khi số người có việc làm tăng 103.000 người lên 5,6 triệu người. Tỷ lệ việc làm của nhóm độ tuổi 30 tăng lên mức 80,9%, tiếp tục xu hướng gia tăng trong năm thứ 5 liên tiếp kể từ năm 2022.



Theo các nhà phân tích, những xu hướng trái ngược nói trên phản ánh sự thay đổi định hướng của giới trẻ, khi họ có xu hướng gia nhập thị trường lao động muộn hơn trước./.

Dân số già hóa, Hàn Quốc gia tăng việc làm trong ngành dịch vụ tang lễ và hậu sự Với tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và gần một nửa dân số trên 50 tuổi, nhu cầu về dịch vụ tang lễ, chăm sóc người cao tuổi và xử lý tài sản sau khi qua đời đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

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