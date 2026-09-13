Trung Quốc đề xuất 5 sáng kiến làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong khối

Sáng 13/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự phiên họp thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi và có bài phát biểu với tiêu đề “Củng cố nền tảng hợp tác BRICS và tăng cường sức mạnh của phương Nam toàn cầu.”



Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình chỉ rõ rằng những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy trong một thế kỷ qua đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng trên toàn cầu, và sự trỗi dậy tập thể của các nước thuộc phương Nam toàn cầu đã trở thành động lực then chốt thúc đẩy xu hướng hình thành một thế giới đa cực.

Đồng thời, cục diện quốc tế đang đầy rẫy những biến động và các thách thức đan xen. Để ổn định tình hình thế giới và dẫn dắt nhân loại hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, các nước BRICS cần nắm bắt thế chủ động lịch sử, đoàn kết với cộng đồng rộng lớn các nước phương Nam toàn cầu, phát huy vai trò tích cực, mang tính ổn định và xây dựng trong các vấn đề quốc tế, cũng như thúc đẩy lợi ích chung của nhân loại.



Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng các nước thuộc phương Nam toàn cầu cần cùng nhau duy trì thượng tôn pháp luật quốc tế và bảo vệ các chuẩn mực cơ bản chi phối quan hệ quốc tế, như bình đẳng về chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đồng thời bảo đảm việc áp dụng bình đẳng luật pháp và các quy tắc quốc tế cũng như bác bỏ các tiêu chuẩn kép; cần giương cao ngọn cờ chủ nghĩa đa phương, đề cao uy tín và vai trò của Liên hợp quốc, ủng hộ cải cách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các thể chế đa phương, định hướng cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đi đúng hướng, cải cách và hoàn thiện cấu trúc tài chính quốc tế, cũng như tăng cường quyền đại diện và tiếng nói của các nước đang phát triển; cần kiên trì triết lý phát triển lấy người dân làm trung tâm và thúc đẩy thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của LHQ về phát triển bền vững; cần chung tay thúc đẩy quản trị an ninh, cùng giải quyết các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, cải thiện quản trị khí hậu toàn cầu và đẩy nhanh việc xây dựng khuôn khổ quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu dựa trên sự đồng thuận rộng rãi, qua đó tạo điều kiện để các công nghệ mới nổi soi sáng con đường hướng tới sự thịnh vượng chung.



Ông Tập Cận Bình chỉ rõ rằng để BRICS lớn mạnh cần đạt được những thành tựu quan trọng và bước phát triển lớn, cần phải củng cố nền tảng hợp tác thực chất.

Cần nỗ lực phát huy lợi thế dựa trên các thị trường mới nổi và sự kết nối với các nước phương Nam toàn cầu; kiên trì tinh thần cởi mở, hợp tác và cùng có lợi; đảm bảo sự ổn định và vận hành thông suốt của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng; thúc đẩy hình thành thị trường quy mô lớn và có tính liên kết; xây dựng các vườn ươm đổi mới sáng tạo; nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống; phát triển các ngành công nghiệp mới nổi; cũng như định vị chiến lược cho các ngành công nghiệp tương lai.



Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra 5 sáng kiến nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong khuôn khổ BRICS, bao gồm AI mã nguồn mở vì lợi ích của tất cả mọi người, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, hợp tác công nghiệp kỹ thuật số, hợp tác sản xuất thông minh, bồi dưỡng nhân tài khoa học công nghệ.



Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra tại thủ đô New Delhi từ ngày 12-13/9, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali; các nhà lãnh đạo hoặc đại diện từ các nước đối tác BRICS và các quốc gia khách mời, cũng như người đứng đầu các tổ chức quốc tế như Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres...

Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị theo lời mời của Thủ tướng Modi./.





Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026 Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, chia sẻ tầm nhìn và đề xuất của Việt Nam về hợp tác, tăng trưởng và phát triển bền vững.

​