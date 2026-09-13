Cháy phà tại Philippines: 76 người thiệt mạng, 13 người mất tích

Lực lượng cứu hộ Philippines ngày 12/9 đã tìm thấy thêm nhiều thi thể, nâng số người thiệt mạng trong vụ cháy phà hôm 9/9 tại nước này lên 76 người với 13 người mất tích.



Vụ hỏa hoạn này xảy ra khi chiếc phà trên khởi hành từ thủ đô Manila và cách điểm đến ở Coron, tỉnh Palawan, phía Tây Nam Philippines khoảng 39 km.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ cháy, nhưng người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Commodore Noemie Cayabyab dẫn lời một người sống sót cho biết hỏa hoạn có thể bắt đầu từ kho hầm chứa hàng. Nhân chứng kể đã nghe thấy tiếng nổ, sau đó khói và lửa nhanh chóng lan rộng do gió mạnh.



Bà Cayabyab cho biết, các cuộc điều tra về tội phạm và an toàn hàng hải do nhiều cơ quan của nước này thực hiện sẽ xem xét mọi góc độ cũng như trách nhiệm pháp lý có thể có của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn.

Ngoài ra, các nhà điều tra cũng sẽ kiểm tra xem liệu các quy định liên quan đến tình trạng khẩn cấp do hỏa hoạn có được tuân thủ hay không. Theo danh sách hành khách và thủy thủ đoàn, có 132 người trên chiếc phà gặp nạn, gồm 115 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn.



Tai nạn trên biển ở Philippines không phải là hiếm do bão, tình trạng tàu thuyền bảo dưỡng kém, chở khách quá tải và việc thực thi các quy định về đảm bảo an toàn còn chưa nghiêm ngặt, đặc biệt là ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa.

Trước vụ hỏa hoạn nêu trên, vào năm 1987, cũng tại nước này đã xảy ra một vụ tai nạn do chìm phà sau khi va chạm với một tàu chở nhiên liệu ở miền Trung Philippines, làm hơn 4.300 người thiệt mạng - vụ việc được coi là thảm họa hàng hải thời bình lớn nhất thế giới./.

Cháy phà ngoài khơi Philippines: 35 người thiệt mạng, 54 người mất tích Lực lượng cứu hộ Philippines tìm thấy thêm 30 thi thể trong vụ cháy phà M/V June Aster ngoài khơi Palawan, nâng số người thiệt mạng lên 35, trong khi 54 người vẫn mất tích.

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