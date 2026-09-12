ASEAN và Mexico mở rộng dư địa hợp tác về công nghệ, đổi mới sáng tạo

Ngày 11/9, phái đoàn Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Mexico (ACMC) có chuyến thăm và làm việc tại bang Querétaro nhằm giới thiệu về ASEAN, mở rộng kết nối với chính quyền, các cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp địa phương, đồng thời tìm kiếm những hướng hợp tác mới giữa ASEAN và một trong những địa phương có nền công nghiệp phát triển nhất của Mexico.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong khuôn khổ chuyến công tác, phái đoàn ACMC đã thăm Trường Đại học Tecnológico de Monterrey phiên hiệu Querétaro, tham dự tọa đàm “ASEAN từ mọi góc nhìn” (ASEAN in All Perspectives) nhằm giới thiệu về quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức, các lĩnh vực hợp tác và những ưu tiên của ASEAN.

Tại buổi tọa đàm, đông đảo sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu đã trao đổi các nội dung liên quan đến tiềm năng hợp tác giữa Mexico nói chung, bang Querétaro nói riêng và ASEAN trong các lĩnh vực chủ chốt như giáo dục, thương mại, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải đã giới thiệu về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), trong đó nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một không gian kinh tế có sức cạnh tranh, phát triển đồng đều và bao trùm, đồng thời hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế thế giới.

Theo Đại sứ Nguyễn Văn Hải, với hơn 680 triệu dân, lực lượng lao động trẻ và năng lực sản xuất ngày càng được nâng cao, ASEAN đang từng bước khẳng định vai trò là một trung tâm sản xuất quan trọng, giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, Đại sứ Việt Nam nhấn mạnh Mexico và các nền kinh tế ASEAN có nhiều điểm tương đồng và bổ sung cho nhau, tạo điều kiện để mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, công nghệ, kỹ thuật và giáo dục-đào tạo.

Bà Erika Patricia González Maciel, điều phối viên Quan hệ Quốc tế chính quyền bang Querétaro tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Nguyễn Văn Hải. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh đó, Đại sứ Nguyễn Văn Hải cho biết Việt Nam có thể trở thành đối tác tiềm năng của các doanh nghiệp Querétaro, nhấn mạnh những cơ hội mà các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia có thể mang lại cho doanh nghiệp hai bên.

Đề cập tới hợp tác về giáo dục-đào tạo, Đại sứ Nguyễn Văn Hải đề xuất các trường đại học Mexico, trong đó có Tecnológico de Monterrey phiên hiệu Querétaro, tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo của Việt Nam và ASEAN thông qua trao đổi sinh viên, hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực kỹ thuật và công nghệ, cũng như các chương trình đổi mới sáng tạo.

Theo Đại sứ, hợp tác giáo dục có thể tạo nền tảng cho những liên kết lâu dài hơn giữa doanh nghiệp, trường đại học và chính quyền.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, phái đoàn ASEAN đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Phát triển Bền vững chính quyền bang Querétaro Marco Antonio Del Prete Tercer và điều phối viên Quan hệ Quốc tế Erika Patricia González Maciel.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Querétaro giới thiệu những thế mạnh của địa phương về sản xuất linh kiện ôtô, hàng không vũ trụ, hóa chất, điện tử, thiết bị gia dụng và trung tâm dữ liệu.

Ngoài ra, Bộ trưởng Phát triển Bền vững cho biết Querétaro cũng đang hướng tới phát triển các lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất linh kiện bán dẫn, phần mềm, cũng như đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải carbon.

Bộ trưởng Marco Antonio Del Prete Tercero cho biết Querétaro mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các nước ASEAN, đồng thời quan tâm thu hút đầu tư và nguồn vốn từ khu vực này, trước mắt trong việc xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển hệ thống lưới điện phục vụ các trung tâm dữ liệu.

Về phía Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Văn Hải đề nghị các doanh nghiệp Querétaro đẩy mạnh hợp tác thương mại với Việt Nam, tận dụng những cơ hội từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Đại sứ đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam tăng cường trao đổi kinh nghiệm với Querétaro về phát triển các cụm công nghiệp, công nghiệp hàng không vũ trụ và mô hình liên kết giữa chính quyền, trường đại học và doanh nghiệp; nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, môi trường, cơ sở hạ tầng, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Trong khi đó, điều phối viên Quan hệ Quốc tế bang Querétaro hoan nghênh các đề xuất của Đại sứ Việt Nam và cho biết sẵn sàng hỗ trợ kết nối Đại sứ quán Việt Nam với Đại học Hàng không Querétaro (Universidad Aeronáutica en Querétaro), cơ sở đào tạo chuyên sâu về hàng không vũ trụ, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học và doanh nghiệp của hai bên.

Chuyến công tác của Ủy ban ASEAN tại Querétaro góp phần đưa ASEAN đến gần hơn với chính quyền, giới học thuật và cộng đồng doanh nghiệp địa phương, đồng thời mở thêm các kênh hợp tác cụ thể.

Bên cạnh đó, đối với Việt Nam, hoạt động tạo thêm cơ hội kết nối trực tiếp với Querétaro - một địa phương có thế mạnh về công nghiệp, công nghệ và hàng không vũ trụ - qua đó mở rộng dư địa hợp tác song phương trong những lĩnh vực có tiềm năng./.

Tọa đàm về vai trò ASEAN trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Argentina Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh việc Việt Nam gia nhập ASEAN là một bước ngoặt quan trọng, mở ra quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.