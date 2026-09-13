Tổ chức khủng bố đang đẩy mạnh tuyển mộ và cực đoan hóa trên không gian mạng

Ngày 12/9, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton cảnh báo các tổ chức khủng bố quốc tế đang thay đổi phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyển mộ và cực đoan hóa cá nhân ngay trên Internet, qua đó tạo ra mối đe dọa ngày càng khó lường đối với Mỹ.



Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời ông Clayton cho biết phương thức tuyển mộ của các tổ chức khủng bố hiện nay khác đáng kể so với thời điểm xảy ra vụ tấn công ngày 11/9/2001. Thay vì chủ yếu đưa người được tuyển mộ tới các trại huấn luyện ở nước ngoài, các tổ chức này ngày càng sử dụng Internet để tiếp cận và cực đoan hóa các cá nhân ngay tại địa phương.



Ông Clayton dẫn số liệu của Liên hợp quốc cho biết mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda trên toàn cầu hiện ước tính có khoảng 25.000 chiến binh tiềm năng, cao gấp khoảng 50 lần con số ước tính vào thời điểm xảy ra vụ tấn công ngày 11/9. Theo ông, những số liệu này cho thấy các tổ chức cực đoan vẫn có khả năng phát triển lực lượng.



Lãnh đạo tình báo Mỹ cũng dẫn vụ việc liên quan 2 thanh niên ở bang Pennsylvania hồi tháng 3 vừa qua như một ví dụ về hình thức đe dọa mới. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Emir Balat và Ibrahim Kayumi bị cáo buộc tìm cách kích hoạt 2 thiết bị nổ tự chế trong một cuộc biểu tình bên ngoài Gracie Mansion, nơi cư trú chính thức của Thị trưởng New York, ngày 7/3. Hai đối tượng được cho là đã khai báo có liên hệ hoặc ủng hộ tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.



Khi được hỏi về những lỗ hổng an ninh được nêu trong một báo cáo gần đây của Ủy ban Tình báo Hạ viện, ông Clayton cho rằng hoạt động phối hợp giữa cộng đồng tình báo và các cơ quan thực thi pháp luật đã cải thiện đáng kể kể từ sau vụ 11/9.

Các cơ quan tình báo, lực lượng thực thi pháp luật trong nước và các đối tác nước ngoài đang tập trung phát hiện những phương thức hoạt động mới của các tổ chức khủng bố, đồng thời ngăn chặn các âm mưu trước khi xảy ra thương vong.



Cảnh báo của ông Clayton được đưa ra đúng thời điểm Mỹ tổ chức các sự kiện tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố 25 năm trước. Các chuyên gia chống khủng bố cho rằng trong những năm qua, al-Qaeda và các tổ chức cực đoan khác đã chuyển sang mô hình hoạt động phân tán hơn, tận dụng Internet và các nền tảng kỹ thuật số để tuyên truyền, tuyển mộ và kích động các cá nhân thực hiện hành động bạo lực mà không nhất thiết phải trực tiếp kiểm soát hoặc huấn luyện ở nước ngoài./.

LHQ cảnh báo khủng bố lợi dụng AI, game và mạng xã hội để chiêu mộ giới trẻ Liên hợp quốc cảnh báo các tổ chức khủng bố đang tận dụng công nghệ số, game trực tuyến và mạng xã hội để tiếp cận, cực đoan hóa, chiêu mộ trẻ em, thanh thiếu niên và phục vụ nhiều hoạt động khác trên mạng.

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