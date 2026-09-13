Kỳ quan lưu giữ dấu ấn cuộc đấu tranh giành độc lập của Algeria

Ẩn mình trong sườn núi thuộc xã Aïn Fezza, cách thành phố Tlemcen khoảng 17 km về phía Đông, hang động Béni Add là một trong những thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng của tỉnh Tlemcen, miền Tây Bắc Algeria.

Không chỉ gây ấn tượng bởi hệ thống nhũ đá và măng đá được hình thành qua hàng chục nghìn năm, hang còn lưu giữ dấu ấn của cuộc đấu tranh giành độc lập của Algeria.



Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, hang động Béni Add nằm ở độ cao 1.140 m so với mực nước biển. Theo các tài liệu địa chất và giới thiệu của người dân địa phương, hang được hình thành trong các tầng đá carbonat thuộc kỷ Jura muộn và có niên đại khoảng 65.000 năm. Hang dài khoảng 700 m và sâu 57 m, với nhiệt độ ổn định khoảng 13 độ C quanh năm.



Không gian bên trong hang khá rộng rãi. Những quá trình địa chất diễn ra trong thời gian dài đã tạo nên hàng loạt nhũ đá và măng đá với hình dạng phong phú. Một số khối đá được người dân địa phương ví von bằng những tên gọi như “người chăn cừu và chú chó,” “đàn organ châu Phi” hay hình dáng mô phỏng Tượng Nữ thần Tự do.



Trước khi trở thành điểm tham quan, một số khu vực trong hang đã được người dân địa phương sử dụng như một “kho lạnh tự nhiên” để bảo quản nông sản. Môi trường mát mẻ quanh năm giúp duy trì điều kiện tương đối thuận lợi cho việc bảo quản.



Không gian trong động được người dân địa phương ví như Cung điện của Nhà Vua. (Ảnh: TTXVN phát)

Béni Add không chỉ có giá trị về địa chất và du lịch mà còn gắn với lịch sử cuộc đấu tranh giành độc lập của Algeria. Trong thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc, các chiến sĩ Hồi giáo từng sử dụng hang làm nơi trú ẩn.

Một số tài liệu địa phương cũng ghi nhận quân đội chính quyền thực dân Pháp đã phát hiện việc sử dụng hang và chặn một số lối đi bằng bê tông.



Hang từng có thời gian đóng cửa, đặc biệt trong những năm 1990 do tình hình an ninh bất ổn tại Algeria. Sau các hoạt động cải tạo, nâng cấp, địa điểm này được mở cửa trở lại cho khách tham quan từ tháng 7/2006.

Hệ thống chiếu sáng và cơ sở phục vụ du khách đã được cải thiện nhằm giúp người tham quan khám phá những cấu trúc đá tự nhiên đặc trưng trong hang.



Hiện nay, Béni Add là một điểm nhấn trong hành trình khám phá thiên nhiên Tlemcen, cùng với thác El Ourit và các địa danh khác trong Vườn quốc gia Tlemcen. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã xác định khu vực này là khu dự trữ sinh quyển thế giới.



Sự kết hợp giữa cảnh quan địa chất đặc sắc, giá trị sinh thái và những dấu ấn lịch sử khiến hang động này trở thành một trong những điểm đến tiêu biểu ở miền Tây Algeria. Béni Add mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, từ không gian núi rừng bên ngoài đến thế giới nhũ đá kỳ thú nằm sâu dưới lòng đất./.

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