Dịch Ebola: CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch song vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan

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Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.



Theo Chính phủ CHDC Congo, các chỉ số dịch tễ chính đang cho thấy số ca mắc có xu hướng giảm. Trong số các khu vực bị ảnh hưởng trước khi dịch lan sang tỉnh mới nhất, 10 khu vực đã không ghi nhận ca mắc mới trong ít nhất 21 ngày.

Tại tỉnh Ituri, tâm điểm của đợt dịch này, tốc độ lây truyền cũng đã giảm tại một số nơi, tuy nhiên chính quyền CHDC Congo kêu gọi tiếp tục cảnh giác và tăng cường truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân, đặc biệt tại những khu vực gần đây xuất hiện các ổ dịch mới.



Cựu Bộ trưởng Y tế CHDC Congo Jean-Jacques Mbungani Mbanda, hiện là nghị sĩ Quốc hội, cho rằng không nên đồng nhất xu hướng giảm số ca mắc bệnh tại một số khu vực với việc dịch đã được kiểm soát trên toàn quốc.

Theo ông, trong một đợt dịch có nhiều ổ lây truyền, mỗi khu vực có thể đạt đỉnh dịch vào những thời điểm khác nhau. Đường cong dịch tễ cũng chỉ phản ánh những ca mắc bệnh được phát hiện, trong khi vẫn có khả năng tồn tại các ca nhiễm bệnh chưa được phát hiện trong cộng đồng.



Trong báo cáo cập nhật hằng tuần công bố ngày 8/9, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo “vẫn chưa được kiểm soát và ngày càng có diễn biến không đồng nhất,” với tốc độ lây truyền giảm tại một số khu vực, nhưng lại gia tăng hoặc tiếp tục lan sang các địa bàn khác.



Hôm 10/9, Chính phủ CHDC Congo xác nhận ca mắc Ebola đầu tiên tại tỉnh Sud-Ubangi, Tây Bắc nước này, đưa tổng số tỉnh bị ảnh hưởng lên 7. Đáng chú ý, Sud-Ubangi không giáp với bất kỳ tỉnh nào trong 6 tỉnh trước đó đã ghi nhận ca mắc Ebola.

Bệnh nhân là một nam giới 23 tuổi, sau đó đã tử vong. Người này từng di chuyển qua nhiều địa phương trước khi đến Sud-Ubangi, trong đó có một số tỉnh khác của CHDC Congo, Rwanda và Uganda, sử dụng cả đường bộ và đường sông. Lịch trình di chuyển rộng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ virus tiếp tục lan tới các địa bàn mới.



Tính đến ngày 10/9, CHDC Congo ghi nhận 7.022 ca mắc Ebola, trong đó có 3.398 người tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong 48,4%. Dịch đã ảnh hưởng tới 62 khu vực thuộc 7 tỉnh.



Đây là đợt dịch Ebola lớn và làm nhiều người tử vong nhất trong lịch sử của quốc gia trên, đồng thời là đợt dịch Ebola lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ sau đại dịch Ebola tại khu vực Tây Phi giai đoạn 2014-2016./.

Dịch Ebola: WHO tuyên bố đã bước vào “thời khắc mang tính quyết định” Theo số liệu chính thức cập nhật đến ngày 22/8, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 5.514 ca mắc và 2.642 ca tử vong, tương ứng tỷ lệ tử vong 47,9%, trong khi 1.200 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

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