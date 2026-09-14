Chính trị

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan

Chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua Thái Lan diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển tốt đẹp, năm 2026 đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

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Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16/9/2026.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan phát triển tốt đẹp, năm 2026 đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2026).

Vì vậy, chuyến thăm góp phần củng cố nền tảng tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời tạo thêm động lực để các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục vun đắp mối quan hệ song phương Việt Nam-Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua #vua Thái Lan Thái Lan
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Quan hệ Việt Nam-Thái Lan

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