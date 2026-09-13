Đề án thí điểm Trường học và Bệnh viện xã hội chủ nghĩa tại Quảng Ninh

Ngày 13/9, Thường trực Thành ủy Quảng Ninh đã họp để cho ý kiến về Đề án triển khai thí điểm mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” và “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa.”

Theo Đề án của Quảng Ninh, mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” sẽ được triển khai thí điểm toàn diện tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (phường Uông Bí) giai đoạn 2026-2030.

Đề án hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện hiện đại, chuyên sâu, an toàn, nhân văn, công bằng, thông minh, xanh và bền vững; thực hiện chăm sóc toàn diện cho người có công, người nghèo và các nhóm yếu thế.

Mục tiêu đến năm 2030, đưa Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí trở thành bệnh viện đa khoa cấp chuyên sâu, có năng lực chuyên môn, quản trị tiệm cận bệnh viện hạng đặc biệt, giữ vai trò tuyến cuối của thành phố, bệnh viện vùng khu vực Đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc.

Đối với mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa,” Đề án đề xuất thí điểm tại 2 cơ sở gồm: Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vũ Văn Hiếu (phường Hà Tu) và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm thuộc Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh).

Mô hình tập trung giáo dục, rèn luyện, lan tỏa các giá trị đặc trưng của con người xã hội chủ nghĩa; học sinh được tôn trọng, phát triển phù hợp năng lực, nhu cầu, hoàn cảnh và được đối xử công bằng; đồng thời, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, văn minh, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, tư duy đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, đất nước.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường giao Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục hoàn thiện đề án trình Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí lưu ý đối với mô hình trường học, cần chú trọng giáo dục truyền thống địa phương, nghệ thuật, thể thao và ngoại ngữ bên cạnh chương trình khung; kết hợp ngân sách nhà nước với huy động nguồn lực xã hội hóa.

Đối với mô hình bệnh viện, tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, dịch vụ và trách nhiệm xã hội.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu ngay trong năm 2026 phải hoàn thiện tổ chức bộ máy tại các đơn vị thí điểm để khẩn trương triển khai thực hiện trong thực tế./.

Đưa “xã, phường xã hội chủ nghĩa” vào từng vấn đề thiết thực của người dân Nông nghiệp tại hai xã thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” được tổ chức theo hướng thích ứng với quá trình đô thị hóa, nâng cao giá trị sản xuất, bảo vệ môi trường và ổn định sinh kế.