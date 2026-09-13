Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 – 13/9, chiều 13/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và các cơ quan bên cạnh.



Báo cáo tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh bày tỏ vinh dự và phấn khởi được đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm Đại sứ quán nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, đồng thời chúc mừng Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đã hoàn thành tốt đẹp các hoạt động trong chuyến công tác với những kết quả tích cực, thực chất.



Đại sứ Trịnh Minh Mạnh cho biết Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 vừa diễn ra là sự kiện đối ngoại quan trọng nhất trong năm của Ấn Độ. Trong các cuộc trao đổi trước đó với các cơ quan và đối tác Ấn Độ, phía bạn rất coi trọng và đánh giá cao sự tham gia của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Hội nghị lần này, coi đây là “cơ hội để Việt Nam và Ấn Độ mở rộng không gian chiến lược của các nước phương Nam toàn cầu” và kỳ vọng sự tham gia của Việt Nam không chỉ đóng góp vào các nội dung hợp tác của BRICS mà còn “gia tăng kết nối giữa BRICS với ASEAN và khu vực châu Á- Thái Bình Dương.”



Cũng theo Đại sứ Trịnh Minh Mạnh, việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả; đồng thời phát huy vai trò, vị thế và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu; tạo thêm xung lực đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam-Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.



Nhân dịp này, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh báo cáo Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam một số nét chính về tình hình địa bàn, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ cũng như công tác của Đại sứ quán trong thời gian qua.

Đại diện Thương vụ, Văn phòng Tuỳ viên Quốc phòng và Văn phòng Khoa học Công nghệ Việt Nam tại Ấn Độ báo cáo Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tình hình thực tế công tác tại địa bàn và những tiềm năng hợp tác giữa hai nước trên từng lĩnh vực phụ trách cụ thể; kèm theo những kiến nghị, đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước diễn ra thực chất, hiệu quả, đem lại những kết quả cụ thể hơn.



Trò chuyện thân mật với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương cá nhân Đại sứ Trịnh Minh Mạnh và Đại sứ quán đã nỗ lực với tinh thần quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là việc chuẩn bị chu đáo cho chuyến công tác lần này cũng như chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ hồi tháng 5 vừa qua, với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, có các nội dung và kết quả thực chất, đột phá.



Chia sẻ về kết quả chuyến công tác kéo dài 2 ngày qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết việc Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 thể hiện vị trí, vai trò, uy tín và vị thế của đất nước trong khu vực cũng như quốc tế. Việt Nam tăng cường, củng cố và phát triển quan hệ đối tác với các nước theo đúng tinh thần sẵn sàng làm bạn, mở rộng quan hệ vì hòa bình, hợp tác, cùng phát triển và vì lợi ích của các nước, qua đó đóng góp cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có buổi làm việc rất hiệu quả với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với các nội dung cụ thể hóa nội hàm chuyến công tác trước đó của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng cho biết đã đề cập đến việc tăng tần suất các chuyến bay thẳng giữa hai nước và kết nối đường bộ, đường sắt, đường biển để có thể mở rộng vận tải trong thời gian tới.



Về quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam-Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là mối quan hệ rất đặc biệt và có nền tảng vững chắc dựa trên lịch sử, truyền thống và sự tin tưởng lẫn nhau. Hai bên có rất nhiều tiềm năng và tiền đề để cụ thể hoá nội hàm của mối quan hệ đó, trên tinh thần thực hiện chương trình hành động đã đề ra và bám sát định hướng chỉ đạo trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.



Từ các báo cáo của Đại sứ Trịnh Minh Mạnh và các cơ quan bên cạnh, Thủ tướng đề nghị tất cả các cán bộ, nhân viên đang công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài một mặt phải nắm chắc chủ trương, đường lối và tư duy mới của Đảng về công tác đối ngoại, các nghị quyết mới ban hành của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; mặt khác hiểu sâu, hiểu rõ địa bàn để có thể đưa ra những kiến nghị, đề xuất, tham mưu xác đáng, hiệu quả cho các cơ quan ở trong nước.

Bên cạnh đó, do tình hình hiện nay thay đổi rất nhanh, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cán bộ, nhân viên phải luôn đổi mới phương pháp làm việc để mang lại hiệu quả và kết quả cuối cùng thực chất, có thể lượng hoá.

Một trong số đó là Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh cần thiết lập và đẩy mạnh quan hệ với các cơ quan, bộ ngành, địa phương của Ấn Độ trên mọi mặt hợp tác, từ đó cụ thể hoá các nội dung công việc cần được triển khai trên cơ sở hài hoà lợi ích và bảo đảm quan hệ bền vững.



Theo Thủ tướng, Việt Nam và Ấn Độ có nhiều nét tương đồng về mô hình phát triển mới, nên cách thức thực hiện của Ấn Độ sẽ là bài học kinh nghiệm và tham chiếu tốt cho Việt Nam.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề cập đến tiềm năng hợp tác quốc phòng - an ninh, thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ giữa hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh Ấn Độ có quy mô thị trường rất lớn nên hai nước cần phấn đấu để sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD/năm.

Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần xác định rõ những lĩnh vực có thế mạnh và tiềm năng đầu tư tại Ấn Độ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và ưu tiên phát triển của mỗi nước, trên cơ sở bổ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Thủ tướng chia sẻ, trong cuộc làm việc với hai tập đoàn phát triển công nghệ cao ACME và GMR của Ấn Độ ngày 12/9, Thủ tướng đã yêu cầu hai tập đoàn này tăng cường đầu tư và hợp tác với Việt Nam.



Bên cạnh đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề cập đến hợp tác, giao lưu văn hoá, du lịch và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đây là những lĩnh vực giúp tăng cường kết nối người dân, qua đó thúc đẩy hợp tác song phương. Về cộng đồng bà con kiều bào Việt Nam tại Ấn Độ, Thủ tướng đề nghị cần tạo môi trường thu hút được cộng đồng, không chỉ với bà con người Việt mà cả với những người Ấn Độ quan tâm đến Việt Nam.



Kết thúc buổi gặp mặt, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và đột phá trong công tác để góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, xứng đáng với tầm vóc của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước./.

Thủ tướng kết thúc chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 Chiều 13/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời New Delhi, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ.

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