Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương

Ngày 14/9/2026, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo quý 3 năm 2026.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo và chủ trì Cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị là lãnh đạo Ban Chỉ đạo, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng là Ủy viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Cuộc họp nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quý 3; đồng thời xác định các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Quý 4 năm 2026.

Tại cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quý 3 và 9 tháng năm 2026 ngày càng được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nền nếp, hiệu quả. Trong quý 3, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm và những vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ.

Trong quý 4 năm 2026, toàn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục triển khai quyết liệt các mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra, nhất là các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh cho nhân dân. Cùng với đó, tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề thực tiễn đã và đang tác động trực tiếp, tạo ra nhiều thách thức đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trên cơ sở đó, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đã đề ra./.