Thiếu tá nhảy xuống sông cứu người được truy thăng quân hàm Trung tá.

Tối 13/9, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Quân khu 3 đến gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng tại thôn Bình An, xã Vũ Thư, thăm hỏi, động viên và chia buồn trước sự hy sinh của anh khi cứu người.

Bản tin 60s ngày 14/9/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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