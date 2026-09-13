Tết Trung thu lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, nhằm mang đến một không khí Tết Trung Thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026."

Tham dự chương trình có Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Thị Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Gyeyang Moon Mi Hee, Chủ tịch Đại Tông hội Dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc - ông Lý Huân (Lee Hoon), cùng đại diện nhiều ban, ngành, đoàn thể thành phố Incheon và đông đảo bà con, các cháu thiếu nhi người Việt Nam tại thành phố Incheon.

Phát biểu tại chương trình, Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình gửi lời thăm hỏi thân tình và lời chúc Trung thu vui tươi, đầm ấm tới toàn thể bà con, đặc biệt là các cháu thiếu nhi.

Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Tham tán Công sứ nhấn mạnh Tết Trung Thu không chỉ là ngày hội của thiếu nhi mà còn là dịp để cộng đồng người Việt Nam xa quê gặp gỡ, gắn kết và cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tham tán Công sứ khẳng định Đảng, Nhà nước và Đại sứ quán Việt Nam luôn quan tâm, đồng hành và chăm lo đời sống của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có bà con tại Incheon.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc mong muốn cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, tuân thủ pháp luật sở tại, hội nhập tích cực và hướng về quê hương, đất nước.

Đặc biệt, Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình cũng đề nghị các gia đình và tổ chức cộng đồng quan tâm hơn nữa đến thế hệ trẻ, tạo điều kiện để các cháu gia đình Việt-Hàn học tập, phát triển, hòa nhập tốt với xã hội Hàn Quốc, đồng thời duy trì tiếng Việt, hiểu biết về lịch sử, văn hóa và truyền thống Việt Nam. Các cháu sẽ là những cầu nối hữu nghị quan trọng giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong tương lai.

Các cháu thiếu nhi xem biểu diễn múa Lân. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Nhân dịp này, Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình trân trọng cảm ơn các đại biểu Hàn Quốc và chính quyền thành phố Incheon đã quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam thời gian qua; đồng thời bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt quan tâm đến việc học tập, sinh hoạt và phát triển của các cháu thiếu nhi Việt Nam tại địa phương.

Tiếp đó, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon Phạm Thị Gái đã trân trọng cảm ơn Phó Đại sứ Nguyễn Thị Thái Bình, đại diện Hội đồng nhân dân quận Gyeyang cùng đông đảo bà con và các em nhỏ đã tới tham dự chương trình.

Nhấn mạnh sự kiện không chỉ là dịp đoàn kết, hướng về quê hương mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Hội Người Việt Nam tại Incheon đã chính thức phát động gây quỹ và tiếp nhận ủng hộ cho dự án từ thiện “Ký túc xá cho em” (dự kiến triển khai từ tháng 6 đến tháng 9/2027 tại khu vực Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nam Mẫu, tỉnh Thái Nguyên).

Khẳng định sự sẻ chia chính là món quà ý nghĩa nhất của những người con xa xứ dành cho quê hương, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các đại biểu, các nhà hảo tâm và cộng đồng để sớm xây dựng cho các em nhỏ vùng cao một mái nhà an toàn, ấm áp, tiếp sức cho những ước mơ đến trường.

Ông Lee Hoon, Chủ tịch Đại Tông hội dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Cũng tại sự kiện, ông Lý Huân, Chủ tịch Đại Tông hội Dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc, đã phát biểu bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự và chia sẻ không khí ấm áp của Tết Trung Thu 2026 cùng bà con cộng đồng người Việt Nam tại Incheon. Ông gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh Trung Thu là dịp đặc biệt để người dân hai nước cùng hướng về gia đình, quê hương.

Nhắc lại mối nhân duyên lịch sử kéo dài suốt 800 năm bắt đầu từ năm 1226, khi Thủy tổ dòng họ - Hoàng tử Lý Long Tường thuộc Vương triều Lý của Việt Nam - tới Cao Ly định cư, ông khẳng định các thế hệ con cháu dù xây dựng cuộc sống mới tại Hàn Quốc vẫn luôn giữ gìn cội nguồn và tình cảm hướng về quê hương Việt Nam.

Nhân dịp này, ông Yoo Dong Soo, Nghị sỹ Quốc hội Hàn Quốc - Chủ tịch Ủy ban Quốc chính Quốc hội Hàn Quốc, đã gửi thư chúc mừng tới chương trình do Hội người Việt Nam tại Incheon tổ chức. Trong thư, ông bày tỏ đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam đối với đời sống kinh tế, xã hội và sự đa dạng văn hóa của thành phố.

Ông Yoo Dong Soo gửi lời chúc các cháu thiếu nhi đón Tết Trung Thu vui vẻ, hạnh phúc và mong muốn quan hệ hữu nghị, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Bên cạnh đó, ông khẳng định tầm quan trọng của việc coi người nhập cư và các gia đình đa văn hóa là những thành viên bình đẳng, đồng thời chia sẻ về việc chính phủ tăng ngân sách cho các chương trình tích hợp xã hội và hỗ trợ định cư, thể hiện sự quan tâm xuyên suốt đối với chính sách đa văn hóa tại Hàn Quốc.

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, vui chơi, rước đèn và phá cỗ, góp phần mang đến cho các cháu một mùa Trung Thu ý nghĩa, đồng thời tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Incheon và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc./.



Việt Nam đứng đầu về số du học sinh tại Hàn Quốc Việc Việt Nam lần đầu là quốc gia có số du học sinh đông nhất tại Hàn Quốc cho thấy quy mô giao lưu giáo dục giữa hai nước tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh số lượng du học sinh tại Hàn Quốc tăng.

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