Cầu nối văn hóa và thúc đẩy hợp tác kinh tế địa phương Việt Nam-Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, cuối tuần qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp cùng các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Đồng Tháp và cơ quan, tổ chức, hội đoàn người Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã tổ chức thành công sự kiện “Viet Nam Day 2026: Discover Viet Nam - Connect Kyushu” (Khám phá Việt Nam - Kết nối Kyushu) tại thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản.

Đây là sự kiện ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, xúc tiến thương mại quy mô lớn, thu hút sự tham dự của lãnh đạo chính quyền địa phương các tỉnh vùng Kyushu - Okinawa, Nhật Bản, các tổ chức hữu nghị, đông đảo doanh nghiệp cùng hàng nghìn kiều bào và người dân sở tại.



Lễ khai mạc chương trình diễn ra trang trọng vào sáng 13/9 với sự tham dự của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka - Trịnh Thị Mai Phương, Thống đốc tỉnh Fukuoka - Hattori Seitaro, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Saga - Shinichi Miyahara, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kagoshima - Shigeru Hidaka và lãnh đạo nhiều địa phương khác trong khu vực Kyushu - Okinawa, Lãnh đạo Hội Hữu nghị Kyushu - Việt Nam, cơ quan đại diện lãnh sự các nước Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, cùng đông đảo đại biểu doanh nghiệp hai nước.



Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất.

Sự kiện Vietnam Day 2026 không chỉ quảng bá nét đẹp đất nước, con người, văn hóa truyền thống, nghệ thuật ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế mà còn là nhịp cầu thiết thực nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Fukuoka cũng như vùng Kyushu - Okinawa.



Các gian hàng nông sản OCOP của các địa phương Việt Nam thu hút đông đảo du khách. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Thay mặt chính quyền tỉnh Fukuoka, Thống đốc Hattori Seitaro đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam.

Ông nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam có vị trí vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Fukuoka, đồng thời bày tỏ tin tưởng sự kiện này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, sâu rộng và hiệu quả hơn nữa giữa tỉnh Fukuoka với các đối tác Việt Nam.

Đây là dịp giúp nâng cao sự hiện diện của các thương hiệu và sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam tại hệ thống phân phối khu vực Kyushu và thị trường Nhật Bản nói chung.



Sau lễ khai mạc, các đại biểu đã tham quan các gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng (OCOP) của các địa phương, thưởng thức một số sản phẩm tiêu biểu như vải thiều sấy khô, mít sấy, long nhãn, trà mạn...



Trước đó, trong ngày đầu mở cửa 12/9, không gian sự kiện đã thu hút đông đảo khách tham quan đến trải nghiệm chuỗi gian hàng ẩm thực và nông sản OCOP của các địa phương Việt Nam.

Người dân Fukuoka cùng du khách quốc tế đã có cơ hội thưởng thức các món ăn truyền thống đặc sắc, đồng thời tìm hiểu các sản phẩm OCOP, nông sản chế biến chất lượng cao.



Bên cạnh không gian ẩm thực, Ban Tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu văn hóa mang tính tương tác cao. Không gian trải nghiệm áo dài góp phần đưa nét đẹp phục trang truyền thống đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Tính đến hết sáng 13/9, Ban Tổ chức đã tặng hơn 500 bộ áo dài cho khách tham quan chương trình. Khu vực trò chơi dân gian thu hút sự tham gia sôi nổi của người dân địa phương qua các hoạt động kéo co, nhảy dây, nhảy sạp...

Ngoài ra, chương trình nghệ thuật do giới trẻ kiều bào thể hiện đã mang đến những giai điệu quê hương ấm áp, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu.



Ngoài các nội dung trên, sự kiện cũng mang đến nhiều chương trình đặc sắc như “Việt Nam trong mắt tôi” với chia sẻ của các bạn trẻ Nhật Bản về đất nước, con người Việt Nam; “Việt Nam trong em” với các em nhỏ Việt Nam thế hệ thứ 2, thứ 3 kể về quê hương bằng sự hồn nhiên, trong sáng.



Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng trao chứng nhận ghi nhận những cá nhân đã góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với người dân và giới doanh nghiệp sở tại.



Thành công của Viet Nam Day 2026 tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối tích cực của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka trong việc thắt chặt tình hữu nghị, mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế thương mại và giao lưu văn hóa thiết thực giữa Việt Nam với vùng Kyushu - Okinawa.

Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam ở khu vực cùng hướng về quê hương, tự hào giới thiệu để bạn bè Nhật Bản cảm nhận nét đẹp văn hóa truyền thống, nghệ thuật ẩm thực, đặc sản địa phương và sự mến khách của người Việt Nam./.

Nghị quyết 23: Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản Người Việt ở Kansai là cộng đồng năng động, đang đóng góp tích cực cho đất nước cũng như sở tại, tuy nhiên vẫn còn những trường hợp vi phạm pháp luật sở tại, ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam.

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