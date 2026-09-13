Lễ hội Văn hóa Hwaseong 2026 - Nhịp cầu kết nối cộng đồng

Lễ hội Văn hóa Thế giới Hwaseong 2026 diễn ra ngày 13/9 tại Công viên thể thao Dowon, thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc với chủ đề “Âm thanh của thế giới, chung một tiếng nói”, đã thu hút đông đảo người dân địa phương và cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự và phát biểu tại Lễ hội.



Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, lễ hội là dịp để các cộng đồng người nước ngoài giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của quê hương tới người dân Hàn Quốc, đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa các cộng đồng người nước ngoài tại Hwaseong.

Các gian hàng văn hóa giới thiệu trang phục truyền thống, ẩm thực, sản phẩm thủ công và những nét sinh hoạt đặc trưng của nhiều quốc gia đã tạo nên không gian đa dạng, nhiều màu sắc.



Phát biểu tại lễ hội, Đại sứ Vũ Hồ bày tỏ vui mừng tham dự Lễ hội, đồng thời gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo thành phố, Ban Tổ chức và người dân Hwaseong.

Đại sứ đánh giá cao ý nghĩa của Lễ hội trong việc tạo cơ hội giao lưu, khám phá những nét đẹp văn hóa khác biệt và tìm thấy các giá trị chung, góp phần xây dựng một cộng đồng đa văn hóa hòa hợp, bao dung và thịnh vượng.



Đại sứ nhấn mạnh văn hóa là cầu nối gần gũi, giúp con người dù khác biệt về ngôn ngữ, phong tục và truyền thống có thể hiểu nhau, sẻ chia và gắn kết; đồng thời khẳng định những hoạt động giao lưu văn hóa như lễ hội sẽ góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đến gần hơn với người dân, gia đình và thế hệ trẻ hai nước.



Trong không gian đa văn hóa của lễ hội, Việt Nam để lại dấu ấn nổi bật với những hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống. Gian hàng Việt Nam thu hút sự quan tâm với những nét văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc.

Hình ảnh áo dài, nón lá truyền thống, cùng các món ăn quen thuộc của Việt Nam góp phần tạo điểm nhấn trong khu vực giới thiệu văn hóa các nước.

Thông qua hoạt động trực tiếp giới thiệu, trải nghiệm và giao lưu, cộng đồng người Việt có cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế và người dân sở tại.



Bên cạnh văn hóa vật thể, các tiết mục nghệ thuật cũng góp phần làm nổi bật bản sắc Việt Nam tại lễ hội. Những màn trình diễn mang âm hưởng truyền thống, kết hợp với các tiết mục văn nghệ hiện đại, thể hiện sự năng động của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc nói chung, tại Hwaseong nói riêng, đồng thời cho thấy văn hóa Việt Nam đang được duy trì và lan tỏa trong đời sống của người Việt xa quê.



Một trong những điểm nhấn của lễ hội năm nay là cuộc thi ca hát dành cho cư dân nước ngoài với chủ đề “Âm thanh của thế giới hoà làm một.”

Chương trình tạo cơ hội để người nước ngoài thể hiện tình cảm đối với Hàn Quốc thông qua âm nhạc, đồng thời trở thành cầu nối văn hóa giữa các cộng đồng. Sự tham gia của người Việt tại các hoạt động văn nghệ góp phần tạo thêm sắc màu cho chương trình.



Đối với cộng đồng người Việt, việc tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa tại Hwaseong không chỉ nhằm giới thiệu những giá trị truyền thống mà còn góp phần xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt thân thiện, năng động và tích cực hòa nhập xã hội Hàn Quốc.

Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ người Việt sinh sống tại Hàn Quốc hiểu hơn về văn hóa dân tộc và duy trì sự gắn kết với quê hương.



Lễ hội Văn hóa Thế giới Hwaseong được tổ chức thường niên, là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy giao lưu giữa người dân Hàn Quốc và các cộng đồng người nước ngoài và năm nay tiếp tục đặt trọng tâm vào sự tham gia của cả người Hàn Quốc và người nước ngoài.

Trong bối cảnh số lượng người nước ngoài cư trú tại Hwaseong ngày càng đa dạng, những sự kiện như vậy góp phần tạo môi trường để các nền văn hóa cùng hiện diện, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau.



Sự hiện diện nổi bật của văn hóa Việt Nam tại lễ hội không chỉ góp phần làm phong phú bức tranh đa văn hóa tại Hwaseong mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Việt Nam, qua đó tăng cường giao lưu nhân dân và sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt với xã hội Hàn Quốc.



Theo chính quyền thành phố Hwaseong, lễ hội hướng tới việc tạo cơ hội để người dân Hàn Quốc và người nước ngoài cùng tìm hiểu, chia sẻ và trải nghiệm sự đa dạng văn hóa.

Thành phố Hwaseong kỳ vọng những hoạt động như vậy sẽ góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hòa nhập xã hội và xây dựng cộng đồng đa văn hóa cùng phát triển, để người nước ngoài tham gia tích cực vào đời sống địa phương./.

Thêm mái nhà chung kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc Giữa nhịp sống hiện đại của nước Đức - một trong những trung tâm văn hóa và giáo dục hàng đầu châu Âu, tiếng Việt vẫn vang lên đầy thân thương tại Liebigschule, một ngôi trường trung học nhỏ lâu đời.

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