Hội đua bò Chùa Rô - tiếp nối nét đẹp của văn hóa Khmer vùng Bảy Núi

Ngày 13/9, tại sân đua bò Chùa Rô (xã An Cư, tỉnh An Giang), Ủy ban Nhân dân xã An Cư, Ban Quản trị Chùa Rô phối hợp tổ chức Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ XII tranh cúp "Phân bón Cà Mau" năm 2026.



Được tổ chức năm thứ 12, Hội đua bò Chùa Rô thu hút hàng nghìn người tới xem, cổ vũ theo những bước chạy dũng mãnh của những chú bò lai mang màu lông trắng rất đặc biệt và vóc dáng cao lớn, thanh thoát, tuyệt đẹp.

Nét độc đáo của Hội đua bò Chùa Rô

Hội đua bò Chùa Rô nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương.

Sự kiện chính thức diễn ra vào ngày 13/9, khai mạc vào lúc 7 giờ tại sân đua bò Chùa Rô, ấp Vĩnh Thượng xã An Cư, tỉnh An Giang.

Hội đua bò năm nay quy tụ 32 đôi bò xuất sắc tranh tài, hứa hẹn mang đến những màn so tài mãn nhãn và đậm đà bản sắc văn hóa đồng bào Khmer.

Các đôi bò sẽ thi đấu theo thể lệ do Ban Tổ chức ban hành, bảo đảm khách quan, công bằng, an toàn và đúng với tinh thần của Hội đua bò truyền thống.

Mặc dù trời mưa lớn, từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách ở nhiều nơi vẫn đổ về sân đua, đội mưa cổ vũ các đôi bò.

Không khí náo nhiệt cùng những màn tranh tài quyết liệt tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa vùng Bảy Núi.

Đặc biệt, hoạt động cấy mạ ngay sau hội đua bò là một nghi thức văn hóa và lao động truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi.

Ngay sau khi các trận đua bò kết thúc, hàng chục người dân sinh sống quanh phum sóc cùng các nhà sư và các em thiếu nhi trực tiếp xuống đồng cấy mạ ngay trên thửa ruộng của nhà chùa vừa diễn ra trận đua quyết liệt.

Hoạt động này mang ý nghĩa cấy mạ "thí công" giúp chùa, thể hiện tình đoàn kết cộng đồng gắn bó keo sơn, đánh dấu sự chuyển đổi từ không khí lễ hội náo nhiệt sang lao động sản xuất, cầu mong một mùa màng bội thu, mưa thuận gió

Đây cũng là thông điệp cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và gửi gắm khát vọng về một vụ mùa màng bội thu, ấm no trong dịp Lễ Sene Dolta hằng năm.

Các đôi bò tranh tài tại hội đua bò truyền thống chùa Rô ở xã An Cư, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Có quy mô nhỏ hơn so với Lễ hội đua bò Bảy Núi, nhưng Hội đua bò Chùa Rô lần thứ 12 không chỉ là dịp bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống mà còn là đòn bẩy thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đặc biệt, năm nay là lần đầu Hội đua bò truyền thống Chùa Rô có sự phối hợp tổ chức của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, góp phần đưa hình ảnh lễ hội đến gần hơn với công chúng cả nước.

Hội đua năm nay có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, trong đó giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2025. Cùng với hoạt động thi đấu, Ban Tổ chức tổ chức “Cuộc thi ảnh đẹp”, tạo cơ hội để phóng viên, nhà báo và những người yêu thích nhiếp ảnh ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của lễ hội, đồng thời giới thiệu cảnh quan, con người, đời sống văn hóa và những nét đặc trưng của vùng đất An Cư.

Trải qua 11 lần tổ chức thành công, ngày hội năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là hoạt động thể thao gắn liền với đời sống tinh thần của cộng đồng Khmer vùng Bảy Núi, góp phần lan tỏa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người xã An Cư nói riêng, tỉnh An Giang nói chung thân thiện, nghĩa tình cùng các sản phẩm đặc trưng địa phương đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Đua bò - Nét văn hóa đặc sắc của vùng Bảy Núi

Hội đua bò Bảy Núi và hội đua bò Chùa Rô là 2 lễ hội truyền thống, là hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc gắn với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi, được tổ chức vào dịp Lễ Sene Dolta (lễ cúng ông bà) của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Các đôi bò tranh tài tại hội đua bò truyền thống chùa Rô ở xã An Cư, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Hai lễ hội này từ lâu đã trở thành sự kiện văn hóa - thể thao trọng điểm, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến theo dõi.

​Ra đời từ hoạt động tự phát trong lao động sản xuất, hội đua bò Bảy Núi là hoạt động có từ lâu đời và gắn liền với đời sống của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi.

Theo những người đi trước kể lại, trước đây, vào mùa cày cấy, người dân Khmer đưa bò ra ruộng gia đình hoặc tới giúp nhà chùa cày bừa. Vào những giờ nghỉ ngơi, các chủ bò thường cho những con bò khỏe chạy thi với nhau trên sân ruộng ngập nước để xem đôi nào chạy nhanh và bền sức nhất.

Nhận thấy đây là sân chơi gắn kết cộng đồng vui tươi, các vị sư cả (sư đứng đầu chùa) đã đứng ra tổ chức thành giải đấu chính thức hàng năm gắn liền với Lễ Sene Dolta (lễ cúng ông bà, tổ tiên của người Khmer).

Dần dần, theo thời gian, đua bò đã mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt trong cuộc sống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi An Giang.

Đôi bò giành chiến thắng là niềm kiêu hãnh của chủ nhân, và sẽ được chăm sóc đặc biệt để sang năm thi đấu tiếp. Những chú bò khỏe mạnh cũng sẽ giúp người dân cày bừa tốt, mang lại vụ mùa bội thu, đem lại cuộc sống no ấm cho người dân làng.

Hội đua bò Chùa Rô nói riêng và Hội đua bò của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi nói chung đã vượt ra khỏi khuôn khổ môn thể thao truyền thống, trở thành một phần quan trọng trong đời sống văn hóa cộng đồng./.

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Tưng bừng Hội đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang năm 2025 Đây là sự kiện văn hóa-thể thao đặc sắc, gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi tỉnh An Giang vào dịp Lễ Sen Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.