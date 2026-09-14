Hà Tĩnh hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa lớn sớm ổn định đời sống cho người dân

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, làm lưu lượng nước tại các hồ chứa, sông suối tăng nhanh và gây ra ngập lụt, sạt lở cục bộ ở một số địa phương.

Các địa phương khẩn trương phối hợp cùng các lực lượng chức năng tập trung cao độ triển khai các giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Trong những ngày liên tiếp, từ ngày 10-14/9, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có lượng mưa rất lớn và kéo dài; lượng mưa đo được tại văn như: Kỳ Anh (439,6mm), Hương Trạch (420,9mm), Hòa Duyệt (348mm), Hà Tĩnh (334,7mm) và Hương Khê (323,8mm).

Mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và sông La sáng 14/9 duy trì dưới mức báo động 1, dung tích trữ tại các hồ chứa lớn đã gia tăng đáng kể.

Mực nước tại các hồ Sông Rác, Kẻ Gỗ, Ngàn Trươi, thủy điện Hố Hô tăng rất nhanh do lưu lượng nước đầu nguồn đổ về.

Để chủ động dành dung tích đón lũ và bảo đảm an toàn công trình, các đơn vị quản lý đã vận hành điều tiết xả tràn hợp lý để bảo vệ hồ đập cũng như các công trình và nhân dân hạ du.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai Hà Tĩnh mưa lớn kéo dài đã gây ra thiệt hại rải rác tại một số địa phương. Tại xã Kỳ Anh, khoảng 60ha lúa muộn vụ Hè Thu ngập nước.

Xã Vũ Quang ghi nhận 4 ha mía bị đổ ngã cùng 03 điểm sạt lở bờ sông, đường giao thông; xã Mai Hoa và Kỳ Xuân xuất hiện các điểm sạt lở sát khu dân cư và tuyến đường ven biển.

Tại xã Kỳ Văn, mưa lũ làm ngập 11 hộ dân cùng một số tuyến đường và ngầm tràn Hồng Xuân (đến nay nước đã rút hết). Tuyến Quốc lộ 15 đoạn qua xã Phúc Trạch bị ngập sâu 40cm, lực lượng chức năng đã kịp thời cắm sào, gác trực cấm người và phương tiện qua lại.

Lực lượng chức năng giúp nhân dân xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) kê cao đồ đạc. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Ngay sau những thiệt hại do mưa lớn gây ra, công tác ứng phó và khắc phục được triển khai đồng bộ. Tỉnh Hà Tĩnh có văn bản chỉ đạo các địa phương khẩn trương ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ:" Đặt biển cảnh báo tại khu vực sạt lở; hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, kê cao tài sản; khoanh vùng hướng dẫn giao thông an toàn.

Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh cũng lập tức thông báo, hướng dẫn tàu thuyền né tránh khu vực phao báo hiệu bị đứt dây neo tại luồng Cửa Nhượng.

Hiện nay, lượng mưa ở tỉnh Hà Tĩnh đã giảm, các cấp chính quyền chỉ đạo tổ chức đoàn thể như: đoàn thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh cùng lực lượng công an, quân đội tập trung hỗ trợ nhân dân thu hoạch diện tích lúa Hè Thu còn lại, vệ sinh đường làng, kê cao đồ đạc và hướng dẫn nhân dân biện pháp khắc phục, phòng ngừa tránh xảy ra sự cố đáng tiếc; từng bước ổn định đời sống nhân dân./.



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