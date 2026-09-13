Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp, tiếp tục gây mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị.

Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Hồi 19 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, suy yếu và tan dần.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Theo đó, từ 20 giờ 30 phút ngày 13/9 đến 1 giờ 30 phút ngày 14/9, khu vực các tỉnh, thành phố nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Hà Tĩnh, Quảng Trị từ 30-70mm, có nơi trên 130mm; thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Hương Phố, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Hải Ninh, Sông Trí, Vũng Áng; Cẩm Trung, Cổ Đạm, Hương Khê, Hương Xuân, Hoành Sơn, Nam Hồng Lĩnh, Phúc Trạch, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Tùng Lộc; Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Sơn, Kim Hoa, Mai Hoa, Mai Phụ, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Sơn Giang, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân, Thượng Đức, Toàn Lưu, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh).

Tại tỉnh Quảng Trị có các xã, phường: A Dơi, Ba Lòng, Bắc Trạch, Bố Trạch, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đakrông, Đồng Lê, Đông Trạch, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, Kim Phú, La Lay, Lao Bảo, Lệ Ninh, Lìa, Minh Hóa, Quảng Trị, Phong Nha, Phú Trạch, Tà Rụt, Tân Lập, Trường Phú, Trường Sơn, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú; Ái Tử, Dân Hóa, Hòa Trạch, Hoàn Lão, Kim Điền, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Nam Hải Lăng, Đồng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tân Gianh, Tân Thành, Triệu Phong, Trung Thuần, Trường Ninh, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn; Bến Quan, Thượng Trạch.

Đối với thành phố Huế gồm các xã, phường: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, Hương Trà, Kim Long, Kim Trà, Phong Điền, Phong Thái, Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc, Hương An,

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có các xã, phường: Bà Nà, An Khê; Avương, Hòa Vang, Hùng Sơn, Hải Vân, Hòa Khánh, Tây Giang; Bến Hiên, Đông Giang, Hòa Tiến, La Dêê, La Êê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Sông Kôn, Sông Vàng, Thượng Đức.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; Quảng Trị và thành phố Huế cấp 2.Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 19 giờ ngày 12/9 đến 19 giờ ngày 13/9, khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Kỳ Lâm 266,6mm (Hà Tĩnh); Tà Long 480,6mm (Quảng Trị); Tà Lương 396,2mm (Huế); Hồ Trước Đông 148,2mm (Đà Nẵng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó Các địa phương theo dõi chặt chẽ mực nước các sông từ Hà Tĩnh đến Huế, tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu, chia cắt.