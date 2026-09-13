Quảng Trị mưa lớn gây ngập, chia cắt cục bộ tại nhiều khu vực

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, từ ngày 12/9 đến sáng 13/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa to đến rất to, khiến nhiều sông lên nhanh, một số tuyến giao thông và khu vực dân cư miền núi bị ngập, chia cắt cục bộ.

Chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó, di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Từ 1 giờ ngày 12/9 đến 1 giờ sáng ngày 13/9, lượng mưa tại Quảng Trị phổ biến 50-150mm; một số nơi mưa lớn như Hương Sơn 223mm, Ba Lòng 218mm. Mưa lớn làm mực nước nhiều sông trên địa bàn vượt báo động 1.

Lúc 6 giờ ngày 13/9, sông Ô Lâu tại Mỹ Chánh ở mức 2,79 m, trên báo động 1 là 0,29 m; sông Hiếu tại Đầu Mầu 21,7 m, trên báo động 1 là 0,7 m; sông Thạch Hãn tại Đakrông 30,25 m, trên báo động 1 là 0,75m và tại Thạch Hãn 3,7 m, trên báo động 1 là 0,7 m. Các sông khác dưới báo động 1.

Trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị quản lý hiện có 4 vị trí bị ngập, gây tắc giao thông. Tại cầu tràn Đakrông-Km0+307 trên Quốc lộ 15D, xã La Lay, nước ngập khoảng 0,6 m, giao thông bị tắc từ 7 giờ 50 phút ngày 12/9. Cầu tràn Ba Lòng trên Đường tỉnh 588a bị ngập hơn 1 m, nước đang lên nhanh, phương tiện không thể qua lại.

Trên Đường tỉnh 586, các ngầm tràn Km30+900 và Km36+500 thuộc xã A Dơi bị ngập 10-15 cm, khiến xe máy đi lại khó khăn. Tại một số địa bàn miền núi, nhiều cầu tràn, ngầm tràn cũng bị ngập sâu, nước chảy xiết, gây chia cắt cục bộ.

Lực lượng chức năng xã Đakrông chốt chặn tại các khu vực nước ngập sâu, không cho người dân qua lại. (Ảnh: TTXVN phát)

Cụ thể, tại xã La Lay, cầu tràn thôn A Ngo và thôn La Lay nước tràn qua cầu từ 40-60 cm, người và phương tiện không thể qua lại. Xã A Dơi có cầu tràn bị nước chảy xiết; các ngầm tràn trên Đường tỉnh 586 bị ngập sâu 30-40 cm. Tại xã Đakrông, cầu tràn Km28, thôn Ly Tôn ngập 50-60 cm; cầu tràn Ra Poong, thôn Ra Poong ngập khoảng 20 cm, giao thông bị tắc.

Tại xã Trường Sơn, tuyến đường từ bản Cây Cà vào bản Trung Sơn bị ngập khoảng 0,7 m, người và phương tiện không thể qua lại. Xã Lìa xuất hiện 5 điểm ngập, trong đó có các cầu trên Đường tỉnh 586, cầu tràn Thanh Ô, tràn A Sóc Lìa và tràn Úp Ly. Chính quyền địa phương đã bố trí 6 tổ với 18 cán bộ, chiến sỹ về các địa bàn để chốt chặn, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Đặc biệt, tại xã Lao Bảo, nước sông Sê Pôn dâng cao gây ngập lụt, ảnh hưởng đến các hộ dân. Các lực lượng biên phòng, công an, quân sự đã chủ động tổ chức di dời người dân. Hiện có 59 hộ bị ngập lụt và tổng số hộ đã được di dời là 129 hộ, với 397 nhân khẩu.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, tỉnh Quảng Trị đã triển khai các phương án ứng phó theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia; đồng thời ban hành công văn yêu cầu chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai trong những ngày tới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích lúa còn lại vụ Hè Thu năm 2026 nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ. Đến ngày 10/9, toàn tỉnh đã thu hoạch khoảng 36.300 ha trong tổng số 37.859,2 ha lúa Hè Thu, đạt 97%; còn khoảng 1.560 ha chưa thu hoạch.

Các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, chuẩn bị lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, dân quân, Công an và lực lượng tại chỗ; bố trí phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết để sẵn sàng hỗ trợ, cứu trợ người dân tại các khu vực ngập sâu, cô lập, chia cắt.

Lực lượng chức năng đồng thời kiểm tra các tuyến giao thông, cầu, cống, ngầm, tràn và những khu vực thường xuyên ngập sâu, nước chảy xiết; chuẩn bị phương án cảnh giới, rào chắn, phân luồng, kiểm soát người và phương tiện. Các địa phương được yêu cầu kiên quyết không để người dân qua lại tại những khu vực không bảo đảm an toàn.

Về hồ, đập, tổng dung tích trữ của 52 công trình do các công ty thủy lợi quản lý hiện khoảng 149,43 triệu m3, tương đương 25,67% dung tích thiết kế. Dung tích của 220 công trình do địa phương quản lý đạt khoảng 30,09 triệu m3, tương đương 37,41% dung tích thiết kế.

Các địa phương, đơn vị đã kiểm tra, rà soát hiện trạng công trình, cập nhật phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đối với hồ, đập và vùng hạ du.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 12 công trình hồ, đập, đê, kè đang thi công; các công trình cơ bản bảo đảm an toàn trước mưa bão. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, cập nhật lượng mưa, mực nước và tình hình ngập lụt, chia cắt tại các địa phương để kịp thời chỉ đạo ứng phó./.

TP Hồ Chí Minh cảnh báo mưa lớn, hầm chui An Phú ngập gây ùn tắc Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ 1 giờ ngày 10/9 đến 1 giờ ngày 12/9, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, tiềm ẩn nguy cơ ngập cục bộ tại các khu vực trũng thấp, đô thị.

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