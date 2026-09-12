Huy động lực lượng ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.

Trong ngày, Bộ Quốc phòng điều động 160 cán bộ, chiến sỹ và 95 phương tiện các loại tiếp tục duy trì hoạt động của cầu phao sông Lô, bảo đảm 5.047 lượt người và phương tiện qua lại an toàn.

Về ứng phó thiên tai, hồi 13 giờ ngày 12/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam và cách thành phố Đà Nẵng khoảng 230km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6 (39-40 km/giờ), giật cấp 8; áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá tại Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai và khu vực Trung Bộ cũng như áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, các cơ quan, đơn vị tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết, duy trì nghiêm chế độ ứng trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống. Tổng đài 112 tại các cấp duy trì hoạt động 24/24 giờ.

Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk đã kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn 53.540 phương tiện/211.734 người biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vòng tránh. Trong đó, khu vực Hoàng Sa và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có 2.097 tàu/8.413 người; các khu vực khác 7.645 tàu/26.568 người; neo đậu tại các bến 43.798 tàu/176.753 người. Các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã nhận được thông tin cảnh báo và chủ động di chuyển vòng tránh.

Ngày 12/9, tại phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai, mưa lớn gây ngập từ 0,7-1,2m, ảnh hưởng đến 320 hộ dân. Địa phương huy động 92 người, gồm 52 bộ đội và 40 lực lượng khác, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Tại các xã Trà Linh, Trà Vân, Trà Giáp, Nam Trà My, Sơn Cẩm Hà, Quế Phước của thành phố Đà Nẵng và xã Sơn Hà, Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài gây sạt lở 7 điểm giao thông (với khoảng 54m3 đất đá), 20m bờ kè tại thành phố Đà Nẵng và ngập khu vực cầu Thạch Nham (xã Sơn Hà, Quảng Ngãi). Địa phương huy động 54 người, gồm 8 bộ đội và 46 dân quân, phối hợp khắc phục hậu quả; đồng thời tổ chức di dời 1 hộ dân với 4 nhân khẩu.

Đối với các vụ việc trên biển, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm 1 ngư dân mất tích sau khi rơi xuống biển từ tàu cá BT 98597 TS, cách Tây Nam đặc khu Côn Đảo, Tthành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 hải lý từ ngày 10/9, nhưng chưa có kết quả.

Trong vụ tàu kéo Nghi Quân 19/03 TV bị chìm, làm 2 thuyền viên mất tích cách Đông Nam đảo Nam Du, An Giang 10 hải lý từ ngày 10/9, lực lượng tìm kiếm huy động 13 tàu. Đến 7 giờ 10 ngày 12/9, tàu Nghi Quân 9 vớt được một thi thể là Nguyễn Viết Hải (sinh năm 1988); đến 9 giờ 20, tàu CSB 2004 tiếp tục vớt thi thể còn lại là Nguyễn Văn Hận (sinh năm 1979). Hai thi thể được đưa về cảng cá Tắc Cậu, An Giang bàn giao cho gia đình.

Đáng chú ý, lúc 9 giờ 40 phút ngày 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng, thuộc eBB568/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, trên đường thực hiện nhiệm vụ về đơn vị phát hiện công dân Đào Văn Lộc (sinh năm 1996) có ý định tự tử tại khu vực giữa cầu Bo, thuộc địa bàn phường Trà Lý, Hưng Yên.

Đồng chí Tùng đã nhanh chóng nhảy theo để cứu công dân Lộc. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, cả hai người bị nước cuốn trôi.

Địa phương đã huy động 90 người, gồm 45 bộ đội, 20 dân quân và 25 lực lượng khác, cùng 3 phương tiện tổ chức tìm kiếm. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, công tác tìm kiếm chưa có kết quả.

Thiếu tá Trần Văn Tùng (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn BB568) trên đường trở về đơn vị đến khu vực cầu Bo phát hiện anh Lộc có biểu hiện tự tử. Thiếu tá Tùng cùng công dân Đoàn Văn Tiến (tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) đến thuyết phục, động viên và anh Lộc đã từ bỏ ý định tự tử, đồng ý để Thiếu tá Tùng chở về nhà bằng xe máy, nhưng bất ngờ Lộc lại bỏ chạy, nhảy xuống sông Trà Lý tự tử. Phát hiện sự việc, không quản ngại hiểm nguy, Thiếu tá Tùng nhanh chóng cởi bỏ quân phục, lao ra dòng nước xoáy để cứu. Không may, dòng nước chảy xiết cuốn trôi khiến cả hai người mất tích./.

Hưng Yên khẩn trương tìm kiếm 2 người mất tích trên sông Trà Lý Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích trên sông Trà Lý, trong đó có một là quân nhân đã lao xuống dòng nước xiết để cứu người có ý định tự tử.