Áp thấp nhiệt đới vẫn giữ hướng di chuyển trên vùng biển Quảng Trị-Đà Nẵng

Theo bản tin lúc 19 giờ ngày 12/9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển trên vùng biển Quảng Trị-thành phố Đà Nẵng.

Hồi 19 giờ ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc-119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-thành phố Đà Nẵng; cách thành phố Đà Nẵng khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc, cách thành phố Huế khoảng 200km về phía Đông Đông Nam.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Đến 19 giờ ngày 13/9, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc-107,5 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị-thành phố Huế, cách Quảng Trị 60km về phía Đông, cách thành phố Huế khoảng 110km về phía Bắc. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ); khu vực ven biển Hà Tĩnh-Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc-105,2 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ); khu vực ven biển Hà Tĩnh-Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m; biển động.

Điều kiện thời tiết này có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ chiều tối ngày 13/9, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn cho khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ; khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng.

Từ tối 12/9 đến ngày 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to 50-100mm, có nơi trên 180mm; phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Từ đêm 13/9 đến ngày 14/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to 100-200mm, có nơi trên 350mm. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ; thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Từ đêm 14-15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Nghệ An và tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Khu vực từ Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh./.

Đề nghị các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển Dự báo, đến 7 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông trên vùng biển thành phố Huế - Đà Nẵng, cách Đà Nẵng 110km về phía Đông Đông Bắc.

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