Quảng Trị: Hỗ trợ người dân di dời tài sản trước tình trạng sóng biển xâm thực

Theo Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị, từ ngày 11-12/9, sóng biển cao liên tục dội vào bờ gây xâm thực nghiêm trọng tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến các công trình giao thông và tài sản của người dân.

Trước tình hình trên, địa phương đã huy động lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khẩn trương di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Tại khu vực bãi tắm Mỹ Thủy, nước biển khoét sâu lớp cát phía dưới khiến nhiều đoạn đường bêtông ven biển bị nứt gãy, sụt xuống. Ở nhiều vị trí, mép bờ bị sóng khoét thành vách cao gần 2m; nhiều mảng bêtông lớn trên đường bị đánh bật, nằm chênh vênh sát mép nước; hệ thống điện chiếu sáng dọc bãi biển cũng bị gãy đổ, hư hỏng.

Tình trạng xâm thực xảy ra trên phạm vi rộng, trung bình khoảng 6-7m, có những đoạn gần 10m. Khu vực chịu ảnh hưởng nằm gần khoảng 12 lều, quán của người dân.

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy đã giao đơn vị chuyên môn cắt điện tại khu vực ven biển và thu hồi các thiết bị thuộc hệ thống chiếu sáng bị ảnh hưởng nhằm bảo đảm an toàn.

Trong ngày 12/9, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy huy động hơn 100 người hỗ trợ người dân đưa tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng và người dân cũng đã tập trung kéo ghe, thuyền, vận chuyển ngư lưới cụ và tài sản đến nơi an toàn.

Đến chiều 12/9, khoảng 46 ghe, thuyền cùng ngư lưới cụ đã được di chuyển khỏi khu vực đang bị xâm thực.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy, nếu sóng lớn tiếp tục duy trì hoặc gia tăng trong những ngày tới, phạm vi sạt lở, xâm thực có nguy cơ tiếp tục mở rộng, trực tiếp đe dọa các công trình và tài sản ven bờ.

Địa phương đang tiếp tục bố trí lực lượng theo dõi diễn biến, chủ động triển khai các phương án ứng phó và sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn đã có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Cảnh báo từ ngày 12/9 đến 16/9, trên các sông ở Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ ở thượng lưu các sông có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2.

Mưa lớn tại một số xã miền núi phía Tây Nam tỉnh Quảng Trị gây ngập lụt, chia cắt cục bộ tại một số vị trí cầu tràn như: thôn A Ngo và thôn La Lay (xã La Lay); cầu tràn xã A Dơi; các ngầm tràn km 25+700, Km 30+900, Km 36+500 ĐT. 586 xã A Dơi; cầu tràn Km28, thôn Ly Tôn và cầu tràn Ra Poong (xã Đakrông)…/.

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