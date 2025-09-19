Báo động tình trạng đai rừng phòng hộ đê biển Gò Công bị xâm thực nghiêm trọng

Trong 10 năm trở lại đây, đai rừng phòng hộ ven biển Gò Công bị xâm thực nghiêm trọng, nhiều vị trí đai rừng phòng hộ chỉ còn từ 4-20m.

Theo Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, sạt lở bờ biển làm mất 47 căn nhà và đe dọa 120 căn nhà khác của các hộ dân sống ven đê biển.

Tại đoạn xung yếu, rừng bị xói lở, đê trực diện với biển nên nguy cơ bị vỡ đê là rất cao, nhất là khi có bão, áp thấp nhiệt đới. Diện tích rừng phòng hộ ngày càng thu hẹp do xâm thực bờ biển, có những vị trí mất rừng từ 10-15 m/năm.

Ông Đặng Văn Suốt, 48 tuổi, người dân ở xã Gò Công Đông, cho biết trước đây, đai rừng phòng hộ còn nhiều lắm, nằm phía ngoài đê cách xa đê biển hàng trăm mét nhưng do sóng biển lớn tấn công trực tiếp vào rừng cây gây xói lở, đánh bật gốc rừng cây dần dần. Đặc biệt vào mùa gió chướng và mưa bão hàng năm, nhiều hàng cây to bị sóng đánh bật gốc trơ trọi.

Hiện nay, nhiều vị trí đai rừng phòng hộ trên địa bàn xã Gò Công Đông chỉ còn từ 4-20m, một số đoạn đê xung yếu không còn rừng nên sóng biển đánh thẳng vào thân đê. Các vị trí còn lại đai rừng tiếp tục bị xói lở và thu hẹp dần.

Trong khi đó, hàng năm, các cơn bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện nhiều hơn với cường độ ngày càng lớn hơn khiến tình trạng sạt lở thường xuyên xảy ra cộng hưởng tác động biến đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dâng, đe dọa nghiêm trọng tuyến đê xung yếu.

Sóng biển đã "nuốt chửng" đai rừng phòng hộ biển Gò Công (Đồng Tháp). (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Trưởng Kinh tế xã Gò Công Đông, trao đổi tình hình sạt lở ở bờ biển trên địa bàn xã diễn ra rất lớn, nhất là vào mùa gió chướng, trung bình khoảng trên dưới 50m vào đất liền làm cho vành đai rừng phòng hộ đê biển bị tàn phá nghiêm trọng và có nguy cơ bị xóa sổ.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương rất quan tâm, theo dõi thường xuyên và kiến nghị cấp tỉnh đầu tư các kè cứng nối liền từ Vàm Láng đến Đèn Đỏ bằng nguồn ngân sách của Trung ương đầu tư.

Công trình này nhằm giảm sóng, gây bồi bảo vệ diện tích rừng phòng hộ hiện có và từng bước phục hồi lại diện tích đất ven biển đã mất do xói lở gây ra.

Trong tuyến đê biển dài 21,2km trên địa bàn xã Gò Công Đông hiện còn khoảng trên dưới 7km chưa được kè biển.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Ban Quản lý công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư đang lập báo cáo đề xuất Trung ương đầu tư hai đoạn còn lại với tổng mức dự kiến đầu tư khoảng 336 tỷ đồng để kết nối toàn tuyến nhằm đảm bảo sự ổn định của hành lang ven biển.

Nếu không có giải pháp bảo vệ, đai rừng phòng hộ tuyến đê biển Gò Công sẽ bị xói lở hết trong tương lai. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Trong chuyến khảo sát vừa qua tại đê biển Gò Công vào năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để địa phương tiếp tục đầu tư xây kè giảm sóng cho đoạn đê còn lại từ nguồn ngân sách Trung ương...

Sau khi hoàn thành, kè giảm sóng xa bờ tuyến đê biển Gò Công sẽ được khép kín không chỉ có tác dụng phòng chống sạt lở mà còn góp phần gây bồi, tạo bãi để địa phương tiếp tục trồng, tái tạo rừng phòng hộ bảo vệ đê.

Có từ trước năm 1950, rừng ngập mặn ven biển Gò Công của tỉnh Đồng Tháp với đai rừng dày từ vài trăm mét đến hơn một nghìn mét, diện tích gần 10.000 ha, đóng vai trò là “tấm lá chắn,” bảo vệ an toàn tuyến đê biển Gò Công dài 21,2km.

Tuyến đê biển Gò Công bảo vệ gần 63.000ha đất tự nhiên; trong đó có khoảng 43.000ha đất canh tác của các địa phương vùng duyên hải phía Đông nằm trong dự án ngọt hóa Gò Công, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản Nhà nước cùng khoảng 600.000 hộ dân trước thiên tai, mưa bão hàng năm.

Trước kia, phía ngoài đê biển đã từng có một đai rừng phòng hộ với các loại cây đước, bần, mắm, dừa nước... khá dày từ vài trăm mét đến trên 1km tùy theo khu vực, phát huy tốt vai trò phòng hộ, hộ đê, phòng, chống thiên tai khi có bão, triều cường, bảo vệ sản xuất và đời sống./.

