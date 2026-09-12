Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trong đêm và rạng sáng ở tỉnh Gia Lai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 21 giờ 30 phút ngày 12/9 đến 2 giờ 30 phút ngày 13/9, khu vực tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại các xã, phường: Ia Dreh, Ia RSai, Ia Tul, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phú Túc, Uar.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 12/9, khu vực tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Ia RMok 82,6mm, Chư Ngọc 77,8mm, Đất Bằng 65mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Gia Lai đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Vòi rồng bất ngờ xuất hiện trên vùng biển Gia Lai, cảnh báo nguy cơ dông lốc Ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, cho biết hiện tượng vòi rồng được người dân ghi nhận tại vùng biển Mỹ Đức là hiện tượng hiếm gặp trên vùng biển Gia Lai.