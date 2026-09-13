Áp thấp nhiệt đới giữ cường độ, di chuyển nhanh trên vùng biển Quảng Trị-Huế

Theo bản tin lúc 8 giờ ngày 13/9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển, di chuyển với tốc độ nhanh hơn trên vùng biển Quảng Trị-thành phố Huế.

Hồi 7 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc - 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-thành phố Huế; cách thành phố Huế khoảng 100km về phía Bắc Đông Bắc, cách Quảng Trị khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/h), giật cấp 8.

Đến 7 giờ ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc-106,2 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc của tỉnh Quảng Trị. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ); khu vực ven biển Hà Tĩnh-Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc-105 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ); khu vực ven biển Hà Tĩnh-Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Điều kiện thời tiết nguy hiểm này có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ chiều ngày 13/9, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 6. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.Ngày và đêm 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Mưa lớn gây ngập, sạt lở, chia cắt cục bộ tại nhiều khu vực miền núi ở Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Đêm 13/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.Ngày và đêm 14/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh. Cũng do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, ở đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng đêm 12/9 và sáng 13/9 có mưa vừa đến mưa to.

Liên quan đến tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mưa lũ, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 6 giờ ngày 13/9, tỉnh Quảng Trị có 10 điểm đường, cầu, ngầm tràn bị ngập lụt, chia cắt cục bộ tại xã La Lay, A Dơi, Đakdrông, Trường Sơn và Trường Ninh (nước ngập sâu từ 0,3-0,7m) người và phương tiện giao thông không đi lại được. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện di chuyển qua lại.

Thành phố Đà Nẵng sơ tán 101 hộ có nguy cơ cao bị sạt lở tại các xã Hùng Sơn, Tây Giang và Đông Giang đã được lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Đường cao tốc Túy Loan - La Sơn sạt lở nhỏ, không ảnh hưởng đến lưu thông. Một số tuyến đường (4 điểm) thuộc 4 xã Trà Linh, Trà Vân, Sơn Cẩm Hà và Quế Phước bị sạt đất với khối lượng nhỏ, không ảnh hưởng đến giao thông, đi lại. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng theo dõi, khắc phục hậu quả ban đầu.

Đối với thành phố Huế có 2 vị trí sạt lở ta luy dương tại Quốc lộ 49 (vị trí Km 67+800; Km 75+830), với tổng khối lượng đất đá sạt lở khoảng 150m3; lực lượng tại chỗ đã cắm biển báo, cảnh báo, khắc phục ban đầu để đảm bảo giao thông.

Mưa lũ làm 63,2ha lúa, hoa màu bị ngập ở tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh lộ ĐT.623B đoạn qua ngầm tràn Thạch Nam bị ngập 0,5m vào hồi 6h ngày 12/9, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm.

Tỉnh Lâm Đồng đã hết ngập, các tuyến giao thông đã thông tuyến.

Thành phố Đồng Nai các hộ dân cơ bản đã hết ngập. Một số tuyến đường giáp tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu còn ngập cục bộ khoảng 0,6-0,8m, các phương tiện giao thông chưa thể đi lại được; lực lượng địa phương hỗ trợ người dân di chuyển bằng xuồng, ghe tại các khu vực nêu trên.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Theo đó, từ 8 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút ngày 13/9, khu vực các tỉnh, thành phố nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh 5-15mm, có nơi trên 30mm; Quảng Trị và Huế 30-60mm, có nơi trên 100mm; Đà Nẵng 20-40mm, có nơi trên 70mm; Quảng Ngãi 5-10mm, có nơi trên 20mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã. phường: Hương Xuân; Cẩm Lạc, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Xuân, Sông Trí; Hương Khê, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Hải Ninh, Hoành Sơn, Vũng Áng, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh).

Tại tỉnh Quảng Trị có các xã, phường: A Dơi, Đakrông, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Lìa, Tà Rụt, Tuyên Bình; Ba Lòng, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đồng Lê, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Kim Phú, Lao Bảo, Minh Hóa, Phú Trạch, Tân Lập, Trường Sơn, Tuyên Hóa, Tuyên Phú; Ái Tử, Bến Quan, Bố Trạch, Dân Hóa, Đông Trạch, Hoàn Lão, Kim Điền, Lệ Ninh, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Nam Hải Lăng, Đồng Sơn, Quảng Trị, Phong Nha, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tân Gianh, Tân Thành, Thượng Trạch, Triệu Phong, Trung Thuần, Trường Ninh, Trường Phú.

Đối với thành phố Huế gồm các xã, phường: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Khe Tre, Long Quảng, Nam Đông, Kim Long, Kim Trà, Phong Điền, Phong Thái, Phú Bài, Phú Lộc; Lộc An, Hương An, Hương Trà, Vinh Lộc; Hưng Lộc.

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm các xã, phường: Bà Nà, Bến Giằng, Đại Lộc, Đồng Dương, Duy Xuyên, Hà Nha, Hòa Tiến, Hòa Vang, Nông Sơn, An Khê, Hải Vân, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Sơn Trà, Phước Chánh, Quế Phước, Quế Sơn, Thăng Phú, Thu Bồn; Bến Hiên, Hiệp Đức, Hùng Sơn, Phú Thuận, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Trà, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Vàng, Tây Giang, Thạnh Mỹ, Thượng Đức, Việt An; Avương, Đắc Pring, Đông Giang, Đức Phú, Khâm Đức, La Dêê, La Êê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Nam Trà My, Phú Ninh, Phước Thành, Sông Kôn, Tam Mỹ, Tây Hồ, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà Linh, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi có các xã, phường: Đăk Pék, Đăk PLô, Ia Chim, Măng Bút, Măng Ri, Ngọc Linh, Sơn Tây Thượng, Tây Trà, Thanh Bồng, Xốp, Ya Ly.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1, thành phố Huế cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 7 giờ ngày 12/9 đến 7 giờ ngày 13/9, khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồ Sông Rác 150mm (Hà Tĩnh); Đập thủy điện La Tó 404mm (Quảng Trị); Nhâm (A Lưới) 540mm (Huế); Bà Nà 346mm (Đà Nẵng); Đăk Choong 76mm (Quảng Ngãi);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tăng cường quản lý, kiểm đếm tàu thuyền, duy trì liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn, không đi vào khu vực nguy hiểm.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, dự báo đến 4 giờ ngày 14/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Quảng Trị đã có mưa to đến rất to, có nơi có dông. Từ 1 giờ ngày 12/9 đến 1 giờ ngày 13/9, lượng mưa phổ biến 50-150mm; một số nơi có lượng mưa lớn như Hương Sơn 223mm, Ba Lòng 218mm.

Trước diễn biến trên, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 8.623 phương tiện với 24.195 lao động; trong đó 8.552 phương tiện với 23.891 lao động đã neo đậu tại bến.

Đến 5 giờ ngày 13/9, còn 71 phương tiện với 304 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, vùng biển ven bờ có 37 phương tiện với 74 lao động; vùng biển Nam Quảng Trị có 2 phương tiện với 11 lao động đang di chuyển vào bờ; vùng biển Đà Nẵng có 10 phương tiện với 66 lao động và vùng biển Quảng Ngãi có 3 phương tiện với 20 lao động cũng đang di chuyển vào bờ.

Ngoài ra, có 5 phương tiện với 35 lao động đang hoạt động tại vùng biển Khánh Hòa; 6 phương tiện với 42 lao động tại vùng biển Gia Lai và 8 phương tiện với 56 lao động tại vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ không có phương tiện của tỉnh Quảng Trị hoạt động.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; yêu cầu các phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.

Các đơn vị biên phòng duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, thường xuyên cập nhật tình hình để có phương án xử lý khi cần thiết. Đến nay, các phương tiện hoạt động trên biển đã nắm được thông tin về áp thấp nhiệt đới.

Cùng với việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó các tình huống. Tổng lực lượng thường trực cơ động là 372 cán bộ, chiến sĩ với 28 phương tiện, gồm ô tô, tàu, xuồng, cano và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị khuyến cáo, các ngư dân khi đưa tàu vào nơi tránh trú, ngư dân được khuyến cáo lựa chọn vị trí neo đậu an toàn, tránh khu vực có nguy cơ sạt lở, nước chảy xiết; chủ động gia cố dây neo, bố trí khoảng cách phù hợp giữa các tàu và thường xuyên kiểm tra hệ thống neo buộc nhằm hạn chế nguy cơ tàu va đập, đứt dây, trôi dạt khi gió mạnh, sóng lớn.

Bên cạnh đó, các ngư dân cũng cần đưa ngư cụ, vật dụng dễ bị cuốn trôi lên tàu hoặc cất giữ chắc chắn; hạn chế người ở lại trên tàu khi điều kiện thời tiết nguy hiểm. Trong quá trình neo đậu, các chủ phương tiện cũng cần đặc biệt chú ý công tác phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra, ngắt các thiết bị điện không cần thiết./.

Áp thấp nhiệt đới hướng về Hà Tĩnh-Quảng Trị, Trung Bộ mưa rất to Sáng 13/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc, hướng vào đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị, từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to...