Quảng Trị tập trung khắc phục sự cố xà lan bị mắc kẹt ở cầu đường sắt Mỹ Thủy

Tối 13/9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang triển khai lực lượng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng có liên quan khẩn trương giải cứu và khắc phục sự cố các xà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Thủy nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho khu vực.

Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị là ông Lê Văn Bảo và ông Lê Đức Tiến (Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị) đã có mặt trực tiếp tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ, khắc phục sự cố nhằm bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình cầu.

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã thiết lập vùng an toàn, bố trí biển cảnh báo và phân luồng giao thông; đồng thời tập trung phương tiện, chuyên môn kỹ thuật để giải phóng các xà lan đang mắc kẹt, giảm thiểu tối đa áp lực lực nước lũ tác động lên thân cầu.

Do mực nước sông đang cao, dòng chảy xiết, các xà lan có kích thước, khối lượng lớn nên việc cứu hộ, xử lý sự cố gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm.

Các lực lượng chức năng đang tính toán nhiều phương án xử lý, trong đó có việc đánh chìm xà lan hoặc huy động phương tiện cẩu, kéo các xà lan về phía thượng nguồn.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, một xà lan nhỏ đã được cắt dây và trôi khỏi vị trí mắc kẹt. Hai xà lan còn lại gồm một xà lan lớn và một sà lan nhỏ đang bị lật nghiêng, tiếp tục mắc kẹt tại khu vực cầu.

Do ảnh hưởng của mưa lớn và nước lũ dâng cao khiến 3 xà lan bị đứt dây neo trôi dạt và mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh và cầu đường bộ Mỹ Chánh. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện việc khắc phục vẫn đang được gấp rút triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình giao thông và sự an toàn của nhân dân trong khu vực.

Trước đó, như tin đã đưa, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước lũ dâng cao khiến ba xà lan bị đứt dây neo trôi dạt và mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh và cầu đường bộ Mỹ Chánh, thuộc khu vực Km 788+357, Quốc lộ 1, địa phận thôn Đông Chánh, xã Nam Hải Lăng.

Sự cố xảy ra nguy cấp, tiềm ẩn rủi ro lớn đe dọa trực tiếp đến kết cấu an toàn của hai công trình cầu quan trọng, gây nguy cơ gián đoạn và mất an toàn giao thông nghiêm trọng trên tuyến huyết mạch Quốc lộ 1 và tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo việc ứng cứu cũng như lên phương án phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.../.

Quảng Trị: Ba sà lan lớn bị cuốn trôi, đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh Chiều 13/9, Ủy ban Nhân dân xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lũ lớn khiến nước sông dâng cao đã cuốn theo hai sà lan lớn đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh và mắc kẹt tại đây.