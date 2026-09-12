Huế: Khắc phục sự cố sạt lở Quốc lộ 49, chưa thể tiếp cận tàu hàng mắc cạn

Ngày 12/9, tại thành phố Huế, do mưa lớn trong nhiều giờ trên đất liền, vùng biển có gió mạnh, sóng lớn nên gây ra các sự cố.

Chiều cùng ngày, sự cố sạt lở taluy dương xảy ra trên Quốc lộ 49, kết nối trung tâm thành phố Huế với các xã miền núi biên giới A Lưới với 2 điểm gồm Km67+800 và Km75+830. Tổng khối lượng đất đá tràn ra mặt đường khoảng 150m3.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên-Huế đã khẩn trương khắc phục. Sau khoảng 30 phút gián đoạn lưu thông, tuyến Quốc lộ 49 đã được thông xe.

Tối cùng ngày, ông Huỳnh Văn Toàn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, xã Chân Mây-Lăng Cô, thành phố Huế cho biết tàu hàng Star City có trọng tải hơn 24.000 tấn đang bị trôi dạt, mắc cạn tại vùng biển Chân Mây-Lăng Cô.

Do đang có sóng biển lớn nên các phương tiện chưa thể tiếp cận để hỗ trợ tàu hàng này. Dự kiến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, các đơn vị sẽ tiếp cận lại tàu hàng Star City để hỗ trợ.

Tàu hàng trôi dạt và mắc cạn do sóng biển lớn ở vùng biển xã Chân Mây-Lăng Cô, thành phố Huế. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, tàu cá TTH-30115-TS, dài 9m, do ông Hà Ngoảnh (sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố Phú Tân, phường Thuận An, thành phố Huế) làm chủ đã bị sóng to, gió lớn đánh chìm khi đang neo đậu trong khu vực cảng cá Thuận An.

Trong những giờ qua, thành phố Huế có mưa to đến mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 80-220mm. Dự báo từ tối 12-13/9, thành phố Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, có nơi trên 250mm.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, từ ngày 12-14/9, vùng biển thành phố Huế có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-3m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi thành phố Huế đều có nguy cơ cao chịu tác động của mưa dông, gió mạnh, sóng lớn, nước dâng, có thể gây hư hỏng hoặc bị sóng đánh chìm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên biển cấp 2./.

Thành phố Huế cảnh báo 21 xã, phường chịu ảnh hưởng của mưa lớn Dự báo từ chiều 12-13/9, trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, ở vùng đồi núi, ven sông suối của 21 phường, xã.

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