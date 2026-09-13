Quảng Trị: Ba sà lan lớn bị cuốn trôi, đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh

Chiều 13/9, Ủy ban Nhân dân xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lũ lớn khiến nước sông dâng cao đã cuốn theo ba sà lan lớn đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh và mắc kẹt tại đây.

Hiện địa phương và các lực lượng chức năng đang khẩn trương lên phương án xử lý, nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông qua khu vực.

Theo thông tin ban đầu, ba sà lan của một công ty thác vật liệu xây dựng bị nước lũ cuốn trôi trên sông Ô Lâu vào trưa cùng ngày. Khi trôi đến khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, thuộc địa bàn xã Nam Hải Lăng, hai sà lan trên bị mắc kẹt tại khu vực cầu.

Một sà lan sau đó có dấu hiệu chìm dần trong dòng nước lũ. Hiện tại, nước sông dâng cao, chảy mạnh. Các sà lan có kích thước lớn nằm mắc kẹt dưới khu vực cầu đường sắt.

Sự cố xảy ra khiến cơ quan chức năng lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình cầu đường sắt Mỹ Chánh cũng như cầu đường bộ ở khu vực lân cận, nhất là trong điều kiện nước lũ đang dâng cao.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Nam Hải Lăng đã báo cáo sự việc với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị và ngành đường sắt để phối hợp xử lý.

Các đơn vị quản lý công trình, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, kiểm tra tình trạng các sà lan và khu vực cầu, đồng thời nghiên cứu phương án đưa phương tiện ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các lực lượng chức năng đang khẩn trương lên phương án xử lý sự cố…/.

Mưa lớn, lũ trên sông tiếp tục lên, nhiều khu vực ở Quảng Trị bị chia cắt Tại các điểm giao thông bị ảnh hưởng, các tổ công tác phối hợp cắt dọn cây xanh gãy đổ, thu dọn đất đá, vật cản trên mặt đường, góp phần khôi phục lưu thông.