Lai dắt thành công tàu hàng hơn 24.000 tấn mắc cạn tại vịnh Chân Mây

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Chiều 13/9, ông Huỳnh Văn Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, xã Chân Mây-Lăng Cô, thành phố Huế cho biết, lực lượng các đơn vị đã lai dắt thành công tàu hàng STARCITY trọng tải trên 24.000 tấn ra khỏi vị trí bị mắc cạn ở vịnh Chân Mây, xã Chân Mây-Lăng Cô.

Theo ông Huỳnh Văn Toàn, tàu hàng này và toàn bộ thủy thủ trên tàu đều an toàn. Như Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin, sáng 12/9, tàu hàng STARCITY, Quốc tịch Việt Nam, trọng tải toàn phần trên 24.000 tấn, chiều dài lớn nhất 159,5m, chiều rộng 25,8m, bị mắc cạn cách biên luồng hàng hải Chân Mây khoảng 1,3 hải lý, khu vực biển Bình An thuộc vịnh Chân Mây, thành phố Huế.

Vị trí tàu mắc cạn không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải khu vực. Trên tàu có 17 thuyền viên, 22 tấn dầu DO, 225 tấn dầu FO. Ngay khi nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã kịp thời cử cán bộ có kinh nghiệm đến hiện trường, để nắm tình hình và phối hợp với hoa tiêu hàng hải hướng dẫn thuyền trưởng cố định tàu, tránh tình trạng tiếp tục trôi dạt. Do ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6-7 và sóng lớn, ngày 12/9 các phương tiện hỗ trợ không thể tiếp cận tàu STARCITY để đưa tàu thoát cạn.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình trạng tàu STARCITY và diễn biến thời tiết, duy trì liên lạc với thuyền trưởng, chủ tàu và các đơn vị có liên quan. Đôn đốc chủ tàu triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, phòng ngừa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và sớm đưa tàu thoát cạn.

Từ tối 10/9 đến sáng 13/9, trên địa bàn thành phố Huế có mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm.

Dự báo, từ 13-15/9 trên địa bàn thành phố có mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 400mm; riêng khu Bạch Mã có nơi từ 800mm đến trên 1.000mm

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, từ ngày 12-14/9, vùng biển thành phố Huế có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-3m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi thành phố Huế đều có nguy cơ cao chịu tác động của mưa dông, gió mạnh, sóng lớn, nước dâng, có thể gây hư hỏng hoặc bị sóng đánh chìm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên biển cấp 2./.

Huế triển khai lai dắt tàu hàng 24.000 tấn mắc cạn sau mưa lớn Tàu hàng STARCITY có trọng tải toàn phần trên 24.000 tấn, chiều dài lớn nhất 159,5m bị mắc cạn cách biên luồng hàng hải Chân Mây khoảng 1,3 hải lý, khu vực biển Bình An, vịnh Chân Mây, thành phố Huế.

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