Hưng Yên mở rộng không gian công nghiệp, hướng tới tăng trưởng hai con số

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Tỉnh Hưng Yên đang quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11,5% trong năm 2026 và duy trì đà tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo. Với mục tiêu này, đòi hỏi, tỉnh có sự quyết tâm rất lớn trong điều hành chỉ đạo; khuyến khích doanh nghiệp đưa dòng vốn vào lưu thông, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Minh chứng rõ nét cho nội dung trên, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh mùng 2/9, tỉnh Hưng Yên đồng loạt khởi công, khánh thành 10 khu, cụm công nghiệp; riêng ngày 12/9 là 6 khu, cụm công nghiệp được khởi công. Tổng số nguồn vốn mà các dự án trên đã đầu tư là 18.222 tỷ đồng và 288 triệu USD. Các công trình, dự án này đều có vai trò thúc đẩy đầu tư công, dẫn dắt và hiện thực hóa mục tăng trưởng 2 con số.

Tiêu biểu có thể kể đến, việc khởi công khu công nghiệp Thổ Hoàng có quy mô 250ha và cụm công nghiệp Lạc Đạo diện tích khoảng 42,5ha. Hai dự án được khởi động với vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng và dự kiến trong thời gian tới sẽ thu hút khoảng 10.000 tỷ đồng vốn trong nước vào đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và logistics…

Khởi công khu công nghiệp số 10 (xã Ân Thi), tổng diện tích 199,62 ha, vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng; khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 15 (xã Nguyễn Trãi) có quy mô 199 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng; khởi công Khu công nghiệp Văn Giang (Nghĩa Trụ) có diện tích là 203,55 ha, nguồn vốn 3.320 tỷ đồng.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai đề tài nghiên cứu khoa học giữa Công ty Cổ phần Green i-Park và Trường Đại học Thái Bình. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Tiếp đó, là khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-3), có quy mô 234 ha (xã Thái Ninh), tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng; khánh thành dự án NITTO Việt Nam tại khu công nghiệp Thăng Long II, mức đầu tư là 160 triệu USD…

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, các khu, cụm công nghiệp trên, tập trung thu hút các ngành nghề chủ yếu như: Công nghiệp nhẹ, công nghiệp đa ngành, các dự án không gây ô nhiễm môi trường; các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an toàn, an ninh mạng; sản phẩm, dịch vụ công nghiệp dữ liệu lớn, điện toán đám mây, ứng dụng AI dựa trên dữ liệu lớn quốc.

Sau khi hoàn thành, khu công nghiệp sẽ cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cùng các lô đất công nghiệp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời tạo việc làm cho người lao động địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tỉnh có kết cấu hạ tầng đồng bộ, là khu vực tập trung các trung tâm công nghiệp lớn, hiện đại; có lực lượng lao động trẻ, năng động. Đó là điều kiện để phát triển công nghiệp mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế xã hội, góp phần khẳng định vị thế của tỉnh Hưng Yên tiến bước vào kỷ nguyên mới.

Nhờ tỉnh có những chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy dòng vốn lưu thông, nên tốc độ tăng trưởng GRDP 8 tháng qua đạt 10,72%, thuộc top 5 cả nước; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,4%; thu ngân sách nhà nước đạt 48,4% dự toán. Môi trường kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công và mức độ hài lòng của người dân.

Chia sẻ về định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn, ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, tỉnh đang tập trung rà soát, cập nhật, phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tầm nhìn dài hạn, khoa học, định hướng không gian phát triển rộng lớn và đột phá mạnh mẽ nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh trong giai đoạn mới.

Riêng lĩnh vực công nghiệp, tỉnh đã quy hoạch phát triển 66 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 23.000 ha và 126 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 8.000 ha.

Để việc quy hoạch công nghiệp thành hiện thực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương trong năm 2026 và các năm tiếp theo, tỉnh Hưng Yên giao Ban quản lý các Khu công nghiệp và Sở Công Thương với vai trò là cơ quan đầu mối thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hai đơn vị trên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp giải quyết khó khăn vướng mắc, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành dự án đưa vào hoạt động, khai thác theo đúng quy định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng chỉ đạo, đối với chủ đầu tư tập trung toàn bộ nguồn lực để nhanh chóng hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án, thu hút nhà đầu tư thứ phát vào sản xuất, kinh doanh để phát huy tối đa hiệu quả của dự án, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng hai con số của các địa phương nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng./.

Đến năm 2030: Hưng Yên là nền kinh tế năng động, phát triển nhanh, bền vững Nghị quyết 832/NQ-HĐND ngày 25/2/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

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