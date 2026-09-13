Scavi Huế trả phí điều trị cho người lao động trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm

Ngày 13/9, Công ty Dệt may Scavi Huế cho biết doanh nghiệp hỗ trợ toàn bộ chi phí khám, điều trị và các chi phí cần thiết trong thời gian điều trị đối với những người lao động bị ảnh hưởng trong sự cố sức khỏe xảy ra ngày 11/9.

Đến nay, hầu hết các thành viên bị ảnh hưởng đang có diễn biến sức khỏe tích cực. Một số thành viên đã được xuất viện, trong khi một số thành viên còn lại tiếp tục được theo dõi và điều trị theo chỉ định của bác sỹ.

Ban Điều hành Công ty đã gửi lời thăm hỏi tới các thành viên bị ảnh hưởng cùng gia đình. Đồng thời, Công ty cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế nhằm đảm bảo các thành viên được chăm sóc tốt nhất trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe. Doanh nghiệp luôn đặt sức khỏe, sự an toàn và quyền lợi của thành viên là ưu tiên cao nhất.

Lãnh đạo thành phố Huế thăm hỏi công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện Công ty Scavi Huế đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế và cơ quan chức năng để xác minh nguyên nhân sự việc và sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp theo kết luận, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang tiếp nhận 172 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế. Nhiều bệnh nhân tiến triển tốt, có 11 người được xuất viện.

Liên quan vụ việc, Sở Y tế thành phố Huế đã có văn bản yêu cầu tạm ngưng hoạt động bếp ăn tập thể do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huế Thành cung cấp suất ăn tại Công ty Scavi Huế đến khi xác định được nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngày 11/9, nhiều công nhân Scavi Huế xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa tại công ty và được đưa đi cấp cứu. Ngành Y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm, thực phẩm để phục vụ điều tra; nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ./.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Huế: Sức khỏe các bệnh nhân tiến triển tích cực Theo lãnh đạo Bệnh viện TW Huế, nhìn chung tình trạng các bệnh nhân đang điều trị ổn định; bệnh viện tiếp tục theo dõi sát những trường hợp có triệu chứng nặng và điều trị theo diễn biến lâm sàng.

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