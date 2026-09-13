Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Huế: Sức khỏe các bệnh nhân tiến triển tích cực

Sáng 13/9, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, tính đến 7 giờ cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị 172 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty Dệt may Scavi Huế, tăng 17 trường hợp so với cập nhật lúc 18 giờ ngày 12/9.

Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản ổn định, nhiều trường hợp tiến triển tốt và đã được xuất viện.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 12 trường hợp nặng được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức Tích cực-Chống độc. Đến nay, 8 trường hợp có diễn biến tích cực, được chuyển về các khoa chuyên môn để tiếp tục theo dõi.

Tại Khoa Nhiệt đới, có 5/31 bệnh nhân đã được xuất viện; Khoa Nội A có 2/42 bệnh nhân ra viện; Khoa Nội thận-Thận nhân tạo-Cơ xương khớp có 5/25 bệnh nhân được xuất viện.

Các trường hợp còn lại đang được theo dõi, điều trị tại nhiều chuyên khoa khác nhau như Nội tim mạch, Bệnh phổi, Sản phụ khoa, Ngoại tổng hợp và liên chuyên khoa Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, nhìn chung tình trạng các bệnh nhân đang điều trị ổn định. Bệnh viện tiếp tục theo dõi sát những trường hợp có triệu chứng nặng và điều trị theo diễn biến lâm sàng.

Liên quan vụ việc, Sở Y tế thành phố Huế đã có văn bản yêu cầu tạm ngưng hoạt động bếp ăn tập thể do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huế Thành cung cấp suất ăn tại Công ty Scavi Huế đến khi xác định được nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngày 11/9, nhiều công nhân Scavi Huế xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa tại công ty và được đưa đi cấp cứu. Ngành Y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm, thực phẩm để phục vụ điều tra; nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ./.

Vụ ngộ độc thực phẩm ở Huế: Tăng cường kiểm soát tại các bếp ăn tập thể Đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiếp nhận 155 trường hợp, Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 19 trường hợp liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế.

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