Thanh Hóa: Trục vớt tàu cá bị chìm tại khu vực neo đậu Lạch Ghép

Đồn Biên phòng Hải Hòa (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút sáng 13/9, trên địa bàn phường Ngọc Sơn đã xảy ra vụ chìm tàu cá.

Tàu cá TH-91594-TS, công suất 90CV, chiều dài 13,8m, hành nghề lồng bẫy, do ông Cao Văn Chung (sinh năm 1977) trú tại tổ dân phố Đồng Minh, phường Ngọc Sơn làm chủ, trong thời gian neo đậu tại khu vực Lạch Ghép, thuộc tổ dân phố Đồng Minh thì bất ngờ bị chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã cử 6 cán bộ, chiến sỹ cùng 1 máy bơm cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ phương tiện và khoảng 30 người dân tổ chức bơm nước, trục vớt, đưa phương tiện lên vị trí an toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tàu neo đậu gần bờ, khi thủy triều xuống thân tàu bị nghiêng, nước tràn vào khoang dẫn đến chìm. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 80 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết do ảnh hưởng của không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới, Đồn Biên phòng Hải Hòa tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực, phương tiện có nguy cơ mất an toàn. Đồng thời triển khai các phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.

Thanh Hóa trục vớt, đưa vào bờ 2 tàu cá bị chìm do gió mạnh và sóng lớn Do sức gió mạnh và sóng lớn liên tục đánh vào khu neo đậu, một số tàu đã bị đứt dây neo, trôi dạt ra phía cửa lạch, trong đó hai tàu cá bị sóng lớn đánh chìm.