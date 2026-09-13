Quảng Trị: Lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân ứng phó mưa lớn

Mưa lớn nhiều giờ qua khiến nước sông, suối tại nhiều khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị dâng cao, nhiều tuyến đường, cầu tràn bị ngập, giao thông chia cắt; đồng thời xuất hiện các điểm sạt lở đất đá, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tính đến 11 giờ 30 ngày 13/9, trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh Quảng Trị, mưa lớn khiến một số cầu tràn, đường nội thôn, đường đến trung tâm xã bị ngập sâu từ 1-2m. Tại các xã La Lay, Đakrông, A Dơi, Lìa, Lao Bảo, Hướng Phùng, Kim Ngân, Trường Sơn, Thượng Trạch và Kim Phú bị ngập nước, giao thông chưa thể đi lại. Mưa lớn cùng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về cũng gây sạt lở nhiều điểm.

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, tại Km10 Quốc lộ 15D (tuyến đường đi Cửa khẩu La Lay) có khoảng 40m3 đất, đá sạt xuống khiến người và phương tiện không thể lưu thông.

Trục đường bê tông cách Đồn Biên phòng Ba Nang khoảng 300m cũng xảy ra sạt lở khoảng 4m3 đất, đá. Bên cạnh đó, tại Km23 đường tuần tra biên giới (khu vực Sa Trầm - Pa Ling), đất đá sạt tràn lấp toàn bộ mặt đường với khối lượng khoảng 60m3, giao thông bị ách tắc. Trên tuyến đường nối xã Trường Sơn và xã Trường Xuân (cũ), xảy ra một điểm sạt lở cách cầu Trường Sơn khoảng 4km với khối lượng khoảng 30m3.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, các đơn vị Biên phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng, chống thiên tai; tổ chức di dời người dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ mất an toàn đến nơi tránh trú.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Đồn Biên phòng A Vao phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ di dời 143 hộ với 460 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa đến nơi tránh trú an toàn.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến biên giới thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết; rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động phương án xử lý; sẵn sàng di dời người dân khi cần thiết.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị duy trì quân số, phương tiện thường trực 24/24 giờ; triển khai các tổ, đội trên địa bàn rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở, khu vực có khả năng ngập lụt, cô lập để kịp thời có phương án ứng cứu, hỗ trợ địa phương và nhân dân.

Tại những địa bàn chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức cảnh giới, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ,” cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng theo dõi diễn biến mưa, mực nước, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Lực lượng, phương tiện được duy trì trong trạng thái sẵn sàng, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, nhất là tại những địa bàn có nguy cơ ngập lụt, sạt lở và chia cắt... hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra./.

Quảng Trị mưa lớn gây ngập, chia cắt cục bộ tại nhiều khu vực Từ 1 giờ ngày 12/9 đến 1 giờ sáng ngày 13/9, lượng mưa tại Quảng Trị phổ biến 50-150mm; một số nơi mưa lớn như Hương Sơn 223mm, Ba Lòng 218mm; mưa lớn làm mực nước nhiều sông vượt báo động 1.

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