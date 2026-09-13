Huế triển khai lai dắt tàu hàng 24.000 tấn mắc cạn sau mưa lớn

Sáng 13/9, ông Huỳnh Văn Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, xã Chân Mây-Lăng Cô, thành phố Huế cho biết, lực lượng các đơn vị đã xuất phát đi lai dắt tàu hàng STARCITY bị mắc cạn ở vùng biển Chân Mây-Lăng Cô.

Trước đó, sáng 12/9, tàu hàng STARCITY, Quốc tịch Việt Nam, trọng tải toàn phần trên 24.000 tấn, chiều dài lớn nhất 159,5m, chiều rộng 25,8m, bị mắc cạn cách biên luồng hàng hải Chân Mây khoảng 1,3 hải lý, khu vực biển Bình An thuộc vịnh Chân Mây, thành phố Huế.

Vị trí tàu mắc cạn không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải khu vực. Trên tàu có 17 thuyền viên, 22 tấn dầu DO, 225 tấn dầu FO. Ngay khi nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã kịp thời cử cán bộ có kinh nghiệm đến hiện trường, để nắm tình hình và phối hợp với hoa tiêu hàng hải hướng dẫn thuyền trưởng cố định tàu, tránh tình trạng tiếp tục trôi dạt.

Do ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6-7 và sóng lớn, các phương tiện hỗ trợ không thể tiếp cận tàu STARCITY để đưa tàu thoát cạn.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình trạng tàu STARCITY và diễn biến thời tiết, duy trì liên lạc với thuyền trưởng, chủ tàu và các đơn vị có liên quan. Đôn đốc chủ tàu triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, phòng ngừa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và sớm đưa tàu thoát cạn.

Từ tối 10/9 đến sáng 13/9, trên địa bàn thành phố Huế có mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, một số nơi cao hơn như: đỉnh Bạch Mã 1.250mm.

Dự báo, từ 13-15/9 trên địa bàn thành phố có mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 400mm; riêng khu Bạch Mã có nơi từ 800mm đến trên 1.000mm.

Sáng sớm 13/9, do mưa lớn kéo dài nước dâng lên, tràn vào một số khu vực ở xã Hưng Lộc. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng căng dây cảnh báo tại những khu vực bị ngập; đồng thời lên phương án di dời người dân. So với mực nước dâng bình thường của các hồ chứa lớn ở Huế, mức nước hiện tại còn thấp hơn khá nhiều. Nguyên nhân do thời gian qua nắng nóng kéo dài, khiến mực nước các hồ xuống thấp và rất thấp.

Toàn bộ tàu thuyền của thành phố Huế đã vào neo đậu an toàn. Xã A Lưới 1 đã di dời 5 hộ với 19 nhân khẩu đến nơi an toàn. Mưa lớn cũng đã gây ra một số thiệt hại ở thành phố Huế. Cụ thể, tại xã A Lưới 1, có 1 nhà ở bị sạt lở, chính quyền đã huy động lực lượng di chuyển trang thiết bị của gia đình đến nơi an toàn.

Tại Km67+800, Km75+830 trên Quốc lộ 49 từ trung tâm thành phố Huế đi ALưới bị sạt lở taluy dương khoảng 150m3 đất đá, đã được khắc phục chiều 12/9. Chiều cùng ngày, lực lượng Biên phòng đã hỗ trợ ngư dân trục vớt một tàu cá bị sóng lớn đánh chìm, khi đang neo đậu tại khu vực cảng cá Thuận An.

Huế: Khắc phục sự cố sạt lở Quốc lộ 49, chưa thể tiếp cận tàu hàng mắc cạn Sự cố sạt lở taluy dương xảy ra trên Quốc lộ 49, kết nối trung tâm thành phố Huế với các xã miền núi biên giới A Lưới, tổng khối lượng đất đá tràn ra mặt đường khoảng 150m3.