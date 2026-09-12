Khởi tố đối tượng sát hại người tình ở Đắk Lắk

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Ma Kiên La (sinh năm 1990), trú xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Ma Kiên La và chị H.Th.B. (sinh năm 1996), trú xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi có tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng được hơn 1 năm.

Quá trình sinh sống, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 28/8, giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên chị H.Th.B. bỏ về nhà chị gái ở xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 3/9, Ma Kiên La điều khiển xe máy tìm được chị H.Th.B. tại nhà chị gái ở xã Ea Drăng, thấy chị H.Th.B. đang ngủ nên La đã gọi dậy để nói chuyện, xin lỗi, năn nỉ chị quay lại với mình. Tuy nhiên, chị B. không đồng ý. Sau đó, Ma Kiên La xuống bếp lấy một cái kéo rồi gây ra án mạng đối với chị H.Th.B.

Phát hiện sự việc, con trai riêng của chị H.Th.B là cháu Q (sinh năm 2014) chạy ra hô hoán thì bị đối tượng La cầm kéo đâm nhiều nhát vào người gây thương tích. Rất may cháu Q chạy được vào phòng ngủ khóa trái cửa nên giữ được tính mạng.

Sau khi gây án, Ma Kiên La đến cơ quan Công an đầu thú.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

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