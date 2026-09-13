Đắk Lắk: Tìm thấy cháu bé trên núi sau một đêm đi lạc

Sáng 13/9, Công an phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng phường vừa phối hợp với người dân tìm thấy cháu bé đi lạc vào chiều 12/9; đồng thời tiến hành chăm sóc sức khỏe cháu và bàn giao cho gia đình.

Trước đó, Công an phường Sông Cầu tiếp nhận tin báo của gia đình về việc cháu N.G.K (sinh năm 2020, trú tại tổ dân phố Long Hải Bắc, phường Sông Cầu) đi lạc từ khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12/9. Cháu K có triệu chứng về việc chậm phát triển.

Ngay sau đó, Công an phường Sông Cầu phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm tại những khu vực khả nghi. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, trời tối.

Đến khoảng 9 giờ sáng 13/9, lực lượng chức năng phường Sông Cầu và người dân đã tìm thấy cháu K tại một khu vực đồi núi cách nhà khoảng 10 km. Khi được tìm thấy, sức khỏe của cháu K bình thường.

Theo gia đình cháu K, điều khiến gia đình vui mừng và biết ơn là sự nỗ lực tìm kiếm của cơ quan chức năng cùng người dân địa phương trong đêm dù gặp nhiều khó khăn./.

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