Nghệ An: Một số xã phường vẫn lúng túng trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Khối lượng công việc còn lại lớn; trong đó nhiều nội dung phức tạp, đang đặt ra yêu cầu Nghệ An phải tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn tại cơ sở, đẩy nhanh đo đạc địa chính, lập bản đồ và hoàn thiện cơ sở Nghệ An huy động tổng lực hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai dữ liệu đất đai theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, tại một số xã, phường, việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn lúng túng; chưa nắm chắc nội dung công việc địa phương phải chủ trì, dẫn đến phối hợp với đơn vị thi công và lực lượng Công an cấp xã có thời điểm chưa chặt chẽ. Một số địa phương chưa nắm đầy đủ quỹ đất cũng như tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn mới.

Việc lập danh sách các thửa đất cần thu thập thông tin từ người dân theo từng khối, xóm, bản, khu dân cư, tổ dân phố cũng còn khó khăn. Đáng chú ý, hai xã Na Ngoi và Mỹ Lý chưa hoàn thành rà soát tổng số thửa đất hiện có trên địa bàn.

Nhiều xã, phường còn số lượng lớn thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, với trên 30 nghìn thửa thuộc nhóm 3; trong khi số thửa cần đối khớp thông tin để làm giàu, làm sạch dữ liệu thuộc nhóm 2 tại nhiều địa phương còn trên 7.000 thửa.

Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu tăng cường chỉ đạo, tập trung tháo gỡ khó khăn trực tiếp tại cơ sở, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường hoàn thành nhiệm vụ.

Tại cơ sở, Ủy ban Nhân dân các xã, phường phát huy vai trò nòng cốt, tăng tốc triển khai đến từng khối, xóm, bản để hỗ trợ người dân quét Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai và bổ sung các thông tin còn thiếu.

Tại nhiều địa phương, lực lượng hỗ trợ đã được huy động để giúp người dân kê khai, thu thập Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kể cả làm việc vào buổi tối và ngày nghỉ, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh cho biết, để hoàn thành việc cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, tỉnh sẽ huy động tối đa nguồn lực chuyên môn, kể cả thuê chuyên gia và huy động cán bộ địa chính có kinh nghiệm hỗ trợ các địa phương trong giai đoạn cao điểm.

Các địa phương được yêu cầu tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cụ thể, bám sát địa bàn và thường xuyên đôn đốc, cập nhật tiến độ.

Tính đến ngày 10/9/2026, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 2,73 triệu thửa đất được cập nhật trên phần mềm VBDLIS; trong đó gần 2,39 triệu thửa đạt chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống”./.

Tái cấu trúc dữ liệu đất đai: Số hóa để cắt giảm giấy tờ cho người dân Cục Quản lý đất đai hướng dẫn 7 bước tái cấu trúc quy trình, tái sử dụng dữ liệu đất đai để cắt giảm giấy tờ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đề nghị các địa phương nghiên cứu, vận dụng phù hợp.