Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Công an thành phố Quảng Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Quyết (sinh năm 1988, trú tại tổ 29, khu phố Hà Khánh 5, phường Cao Xanh, thành phố Quảng Ninh) để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại khoản 1, Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và rà soát các tài khoản phát sinh giao dịch bất thường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trên địa bàn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ cuối năm 2025 đến tháng 4/2026, Hoàng Công Quyết đã liên hệ mua lại 27 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng khác nhau với giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tài khoản/tháng. Sau đó, đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram để bán lại số tài khoản này cho các đối tượng khác với giá 2 triệu đồng/tài khoản/tháng và thu tiền mặt.

Đáng chú ý, để duy trì việc vận hành các tài khoản đã mua, Quyết quay và lưu trữ hình ảnh chân dung của chủ tài khoản, đồng thời sử dụng phần mềm can thiệp vào quá trình xác thực trên điện thoại.

Bằng cách chèn hình ảnh lưu sẵn thay vì xác thực khuôn mặt trực tiếp, đối tượng đã tìm cách đối phó (bypass) cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như dòng tiền giao dịch qua các tài khoản này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hay hình ảnh khuôn mặt cho người khác.

Việc giao tài khoản cho người khác sử dụng không chỉ đối mặt nguy cơ mất tài sản, lộ lọt thông tin mà còn có thể vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền.

Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm liên quan đến mua bán, cho thuê tài khoản, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xác minh, xử lý./.

Thanh Hóa: Triệt phá chuyên án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng Chỉ tính từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, hai đối tượng đã thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.