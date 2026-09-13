Chuyển giao kỹ thuật ngoại lồng ngực chuyên sâu về tuyến cơ sở

Ngày 13/9, Bệnh viện Phổi Trung ương thông tin các bác sỹ của bệnh viện vừa triển khai chuyển giao kỹ thuật ngoại lồng ngực cho Bệnh viện Phổi Nghệ An. Đoàn công tác do Tiến sỹ Đinh Văn Lượng - Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam trực tiếp dẫn đoàn.

Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực hiện chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu "cầm tay chỉ việc" ngay tại phòng mổ.

Tiến sỹ Đinh Văn Lượng cho hay ngoại lồng ngực là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa như phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, gây mê hồi sức và chăm sóc hậu phẫu. Để chuẩn bị cho bước tiến này, trước đó vào ngày 5/8/2026, Bệnh viện Phổi Nghệ An đã chính thức thành lập Khoa Ngoại lồng ngực và Phẫu thuật-Gây mê hồi sức.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các chuyên gia hàng đầu từ tuyến Trung ương đã trực tiếp phối hợp cùng ê-kíp địa phương thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi kéo dài 2 giờ. Bệnh nhân là ông N.Đ.Ch. (57 tuổi), nhập viện trong tình trạng tràn khí màng phổi trái do vỡ bóng kén khí. Ca mổ nội soi cắt khâu kén khí thành công tốt đẹp, bệnh nhân sau đó được chuyển qua phòng hậu phẫu để tiếp tục theo dõi.

Phát biểu tại lễ chuyển giao, Tiến sỹ Đinh Văn Lượng nhấn mạnh đây là cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn cho y bác sỹ tuyến dưới, đồng thời cụ thể hóa mục tiêu phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030 của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết 72-NQ/TW, hướng tới lợi ích cho người bệnh ngay tại y tế tuyến cơ sở.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó nhấn mạnh quan điểm chuyển mạnh từ tư duy "khám, chữa bệnh" sang "quản lý sức khỏe và phòng bệnh chủ động." Đây là định hướng quan trọng nhằm xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội.

Nghị quyết số 72-NQ/TW đã đề ra nhiều định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. Trong đó, trọng tâm là tăng cường vai trò của y tế dự phòng và y tế cơ sở; phát triển mô hình bác sĩ gia đình; đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh; triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và các nền tảng quản lý sức khỏe số để theo dõi sức khỏe người dân suốt vòng đời./.

Đưa y tế hiện đại về gần dân: Từ củng cố tuyến cơ sở đến bệnh viện chuyên sâu Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hệ thống y tế cơ sở được đầu tư cải thiện nhằm bảo đảm phòng bệnh từ sớm, từ xa, sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp về y tế công cộng.