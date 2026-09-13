Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới và dự báo xuất hiện một đợt mưa lớn kéo dài, ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi sát, cập nhật liên tục diễn biến. Thanh Hóa chủ động ứng phó đợt mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương phải rà soát ngay những khu vực có nguy cơ cao, nhất là ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực từng xảy ra ngập lụt, sụt lún, sạt lở đất để sẵn sàng phương án di dời, sơ tán người dân khi cần thiết

.Đối với khu vực miền núi, tỉnh yêu cầu kiểm tra các sông, suối, khơi thông dòng chảy, chủ động phòng ngừa lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương tổ chức lực lượng kiểm soát tại ngầm, tràn, khu vực nước chảy xiết, ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Tỉnh cũng yêu cầu rà soát, bảo đảm an toàn các công trình đê điều, hồ đập, thủy lợi, giao thông và các công trình xung yếu, nhất là những công trình đang thi công dở dang.

Các đơn vị quản lý phải bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tại những vị trí trọng điểm để kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt.

Cùng với đó, các địa phương chủ động tiêu úng tại khu vực sản xuất nông nghiệp, vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp; khơi thông các trục tiêu, kênh tiêu, cống rãnh.

Người dân được hướng dẫn khẩn trương thu hoạch lúa và sản phẩm nông nghiệp đã đến kỳ thu hoạch, hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Đối với tuyến biển, tỉnh yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, quản lý phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm và đưa tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Các khu nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản, điểm du lịch và công trình ven biển cũng phải được rà soát, bảo đảm an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng quân đội, công an sẵn sàng nhân lực, phương tiện tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ di dời người dân khi có tình huống.

Các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “bốn tại chỗ”, đồng thời dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại những khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, đôn đốc công tác ứng phó; hướng dẫn thu hoạch nông sản, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi; chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi và hệ thống liên hồ trên lưu vực sông Mã, góp phần giảm lũ cho hạ du, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 13/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - thành phố Huế.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8; áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ và dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trong 24 giờ tới.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ chiều 13/9 đến ngày 17/9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; các khu vực khác từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Mưa lớn tập trung chủ yếu từ ngày 14 đến sáng 16/9.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Từ ngày 14 đến 17/9, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên tại các trạm phổ biến từ 2-5m.

Dự báo, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu và sông Bưởi có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2; các sông nhỏ như sông Yên, sông Âm, sông Cầu Chày có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3. Hạ lưu sông Mã, sông Chu được dự báo còn dưới báo động 1.

Tỉnh Thanh Hóa cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng tại vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và đô thị.

Các địa phương được yêu cầu duy trì chế độ trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời báo cáo và xử lý ngay từ cơ sở các tình huống phát sinh.

Việc ban hành công điện và triển khai các phương án ứng phó ngay từ khi áp thấp nhiệt đới còn diễn biến trên biển thể hiện yêu cầu của tỉnh Thanh Hóa trong chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, lấy an toàn tính mạng người dân làm ưu tiên cao nhất, đồng thời hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và sản xuất khi mưa lũ xảy ra./.

Áp thấp nhiệt đới giảm cường độ trên đất liền tỉnh Quảng Trị Từ chiều tối 13/9 đến ngày 15/9, khu vực Thanh Hóa và Nam Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

​

​