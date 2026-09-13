Đà Nẵng yêu cầu các địa phương vùng “rốn lũ” chủ động phòng, chống thiên tai

Ngày 13/9, Đại tá Trần Hữu Ích (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng) đã kiểm tra công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại phường Điện Bàn và phường Điện Bàn Bắc.

Đây là hai địa bàn thường xuyên chịu tác động của mưa lũ, trong đó nhiều khu vực có nguy cơ ngập sâu, bị chia cắt, cô lập trong thời gian dài.

Qua kiểm tra thực tế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu chính quyền địa phương thay đổi cách tiếp cận, từ bị động ứng phó sang chủ động chuẩn bị, thích ứng với các tình huống có thể phát sinh; trong đó, lực lượng, phương tiện và vật chất phải được bố trí đầy đủ theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Các địa phương được yêu cầu rà soát cụ thể từng khu dân cư, từng hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở hoặc chia cắt; đồng thời xác định rõ địa điểm sơ tán, tuyến đường cơ động, khu vực tập kết phương tiện và lực lượng chịu trách nhiệm.

Phương án sơ tán cần được xây dựng linh hoạt, kết hợp giữa sơ tán tập trung và xen ghép, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, nhất là trong trường hợp nước lũ dâng cao, giao thông bị chia cắt, người dân bị cô lập nhiều ngày.

Đại tá Trần Hữu Ích (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) kiểm tra công tác chuẩn bị, ứng phó với mưa lũ tại các địa phương có nguy cơ ngập sâu, chia cắt. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo bố trí ca nô trực sẵn tại các thôn, tổ dân phố có nguy cơ ngập sâu để có thể nhanh chóng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Các địa phương chuẩn bị phương án sử dụng thiết bị bay không người lái, lập trình trước các đường bay để phục vụ công tác trinh sát, nắm tình hình, tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển nhu yếu phẩm đến những khu vực giao thông đường bộ bị chia cắt.

Từ thực tế một số cơ sở y tế từng bị cô lập trong các đợt mưa lũ trước đây, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu địa phương phối hợp với các cơ sở y tế xây dựng phương án bảo đảm hậu cần trong điều kiện bị chia cắt. Trong đó, cần tính toán đầy đủ nguồn lương thực, nước uống, thuốc men, xăng dầu phục vụ máy phát điện, bảo đảm các cơ sở y tế duy trì hoạt động khám, chữa bệnh, không để gián đoạn việc cung ứng thiết yếu.

Các địa phương cần chủ động làm việc, ký hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung ứng để bảo đảm nguồn hàng khi thiên tai xảy ra; bố trí khu vực hậu cần, chuẩn bị dự trữ lương thực, nước uống, gas, nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian bị cô lập.

Đại tá Trần Hữu Ích (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) kiểm tra công tác chuẩn bị, ứng phó với mưa lũ tại các địa phương có nguy cơ ngập sâu, chia cắt. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể, phát huy hiệu quả lực lượng xung kích tại chỗ. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn tại các khu vực thường xuyên ngập lũ cần được tăng cường, giúp người dân chủ động dự trữ nhu yếu phẩm, bảo vệ tài sản, nắm chắc địa điểm và phương án sơ tán khi có yêu cầu.

Tinh thần chung là không chờ thiên tai xảy ra mới triển khai ứng phó mà phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, sát từng khu dân cư, từng hộ dân. Từ nguồn nước uống, lương thực, thực phẩm đến điện, gas, nhiên liệu và phương tiện cứu hộ đều phải được tính toán, chuẩn bị cụ thể, qua đó hạn chế thấp nhất nguy cơ bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn cho người dân trong mọi tình huống./.

Mưa vượt 200mm, Đà Nẵng phát công điện khẩn ứng phó thiên tai Chiều 12/9, thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng ký công điện khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị quyết liệt ứng phó mưa lớn và áp thấp nhiệt đới.