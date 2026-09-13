Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Để tiếp tục ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa-Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.

Các địa phương theo dõi chặt chẽ mực nước các sông từ Hà Tĩnh đến Huế, đặc biệt lũ trên lưu vực sông Thạch Hãn (Quảng Trị); tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu, chia cắt.

Kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động rà soát phương án sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng tổ chức di dời ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; kiên quyết không để người dân ở lại các khu vực có nguy cơ cao.

Đồng thời các bộ, ngành, địa phương duy trì trực ban 24/24h để kịp thời thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 13/9, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ đã làm 9 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 5, Huế 4); 409 nhà bị ngập (Quảng Trị); 5 vị trí Quốc lộ, đường tỉnh bị ngập gây tắc giao thông (Quốc Lộ 15D, Đường tỉnh 588a và Đường tỉnh 586 tại Quảng Trị; Đường tỉnh 17b tại Huế); 48 vị trí cầu tràn, ngầm tràn, đường liên thôn bị ngập lụt từ 0,2-0,8m, có nơi trên 1m gây chia cắt cục bộ (Quảng Trị 36, Huế 12).

Đến chiều 13/9, thành phố Huế nước đang rút, riêng trên địa bàn Phong Điền, Phong Dinh vẫn còn ngập.

Theo phóng viên TTXVN tại tỉnh Quảng Trị, mưa lũ tại xã Sen Ngư có 5 hộ dân bị thiệt hại mái nhà với 233 tấm fibro ximăng và 200 viên ngói.

Tại xã Tân Lập, mưa lớn làm vỡ ao nuôi cá của một hộ dân, diện tích khoảng 800 m2, ước thiệt hại khoảng 30 triệu đồng; một số hồ cá tại thôn Tân Liên và thôn Hướng Lộc bị ngập, tràn ao, thiệt hại chưa thống kê được.

Trong sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có 16,5ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó phường Đông Hà ngập 2,5ha, xã Hiếu Giang ngập 10ha và xã Hướng Hiệp có 4ha lúa bị đổ ngã...

Mưa lũ lớn khiến nước sông dâng cao đã cuốn theo ba xà lan lớn đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh và mắc kẹt tại đây.

Hiện, địa phương và các lực lượng chức năng đang khẩn trương lên phương án xử lý, nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông qua khu vực.../.

Quảng Trị: Ba sà lan lớn bị cuốn trôi, đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh Chiều 13/9, Ủy ban Nhân dân xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lũ lớn khiến nước sông dâng cao đã cuốn theo hai sà lan lớn đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh và mắc kẹt tại đây.