Áp thấp nhiệt đới giảm cường độ trên đất liền tỉnh Quảng Trị

Theo bản tin lúc 17 giờ ngày 13/9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới không thay đổi hướng di chuyển, giảm cường độ trên đất liền tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, hồi 16 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc - 106,6 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Trị. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/h), giật cấp 8.

Đến 4 giờ ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc - 105,5 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h. Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ); và khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ) tối và đêm 13/9 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới nên trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Điều kiện thời tiết này gây nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Trị chiều tối và tối 13/9 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6-7. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Từ chiều tối 13/9 đến ngày 15/9, khu vực Thanh Hóa và Nam Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Đêm 13/9, khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 14/9 đến ngày 15/9, khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh. Cũng do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, ở đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 3m; Đồng Hới (Quảng Trị) và Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ tối 12/9 đến ngày 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Quảng Trị và thành phố Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm như: Tà Long (Quảng Trị) 480mm, Ba Nang (Quảng Trị) 397mm, Tà Lương (thành phố Huế) 396mm,…

Đối với hình lũ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, từ chiều tối 13/9 đến ngày 16/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến thành phố Huế xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa); thượng lưu sông Cả (Nghệ An); các sông từ Quảng Trị đến thành phố Huế lên mức báo động 1-báo động 2 và trên mức báo động 2; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức báo động 2-báo động 3; sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên trên mức báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1-2.

Trên sông Đồng Nai trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài tiếp tục biến đổi chậm và ở dưới báo động 2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Liên quan đến diễn biến lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Theo đó, từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 13/9, khu vực các tỉnh, thành phố nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Hà Tĩnh có mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm; Quảng Trị từ 20-50mm, có nơi trên 100mm; Huế và Đà Nẵng từ 10-20mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Hương Xuân, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng; Cẩm Lạc, Hương Khê, Hương Phố, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Hải Ninh, Hoành Sơn, Sông Trí, Vũng Áng, Sơn Kim 2, Sơn Tây; Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Cổ Đạm, Đông Kinh, Đồng Lộc, Đức Đồng, Đức Thịnh, Gia Hanh, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Sơn, Kim Hoa, Mai Hoa, Mai Phụ, Bắc Hồng Lĩnh, Hà Huy Tập, Nam Hồng Lĩnh, Phúc Trạch, Thạch Hà, Thạch Khê, Thạch Xuân, Thượng Đức, Toàn Lưu, Trường Lưu, Tùng Lộc, Việt Xuyên, Vũ Quang, Xuân Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Đối vơi tỉnh Quảng Trị gồm các xã, phường: A Dơi, Ba Lòng, Bắc Trạch, Bố Trạch, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đakrông, Đồng Lê, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, Kim Phú, La Lay, Lao Bảo, Lệ Ninh, Lìa, Nam Hải Lăng, Quảng Trị, Phong Nha, Phú Trạch, Tà Rụt, Tân Lập, Trường Phú, Trường Sơn, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Ái Tử, Bến Quan, Dân Hóa, Đông Trạch, Hòa Trạch, Hoàn Lão, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Đồng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tân Gianh, Tân Thành, Thượng Trạch, Triệu Phong, Trung Thuần, Trường Ninh; Kim Điền, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn.

Tại thành phố Huế gồm các xã, phường: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, Hương An, Hương Trà, Kim Long, Kim Trà, Phong Điền, Phong Thái, Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc.

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có các xã, phường: Bà Nà, An Khê, Hải Vân, Hòa Khánh, Avương, Đông Giang, Hòa Vang, Hùng Sơn, Liên Chiểu, Sơn Trà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang, Bến Giằng, Bến Hiên, Đại Lộc, Hà Nha, Hòa Tiến, La Dêê, La Êê, Nam Giang, Thạnh Mỹ,Th ượng Đức.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; Quảng Trị và thành phố Huế cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 16 giờ ngày 12/9 đến 16 giờ ngày 13/9, khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng đã có mưa to, có nơi mưa rất to như Kỳ Sơn 177,6mm (Hà Tĩnh), Tà Long 549,2mm (Quảng Trị), Lưu vực Thủy điện Rào Trăng 463,8mm Huế); Bà Nà 184,4mm (Đà Nẵng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.