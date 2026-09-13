Hà Nội sắp bước vào đợt mưa lớn, đề phòng dông lốc từ đêm 13/9

Từ đêm 13/9, Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 13/9 đến ngày 14/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Hà Nội thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ được dự báo có mưa lớn trong đợt này. Dự báo thời tiết những ngày tới của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy thời tiết Thủ đô chuyển mưa rõ rệt từ ngày 14/9 và tiếp tục có mưa trong những ngày sau đó.

Từ đêm 14 đến ngày 15/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Đợt mưa lớn tại các khu vực trên có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Về khả năng tiêu thoát nước, hệ thống sông, kênh, mương giữ vai trò quan trọng trong tiếp nhận, dẫn và tiêu nước cho các lưu vực đô thị.

Theo phương án bảo đảm thoát nước, chống úng ngập mùa mưa năm 2026 của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, khả năng tiêu thoát tại một số khu vực phụ thuộc vào mực nước trên các sông, kênh tiếp nhận cũng như việc vận hành đồng bộ các công trình đầu mối. Một số tuyến sông, kênh, mương cần tiếp tục được duy trì, nạo vét, khơi thông nhằm bảo đảm dòng chảy và khả năng tiếp nhận nước khi xảy ra mưa lớn.

Đối với các lưu vực thoát nước đô thị, hệ thống sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, sông Kim Ngưu cùng các hồ điều hòa, trạm bơm và công trình điều tiết được vận hành đồng bộ để tăng khả năng tiếp nhận, dẫn và tiêu nước. Việc kiểm soát mực nước trên các sông, hồ, vận hành các trạm bơm và khơi thông dòng chảy là những giải pháp quan trọng nhằm tạo dung tích đón nước, hỗ trợ tiêu thoát khi xuất hiện mưa lớn.

Để chủ động ứng phó các tình huống mưa lớn trong mùa mưa năm 2026, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã xây dựng phương án bảo đảm thoát nước, chống úng ngập theo ba cấp độ lượng mưa: dưới 70 mm/giờ, từ 70-100 mm/giờ và trên 100 mm/giờ.

Tùy từng cấp độ, phương án xác định chế độ chỉ huy, lực lượng ứng trực và vận hành hệ thống thoát nước phù hợp. Với tình huống mưa trên 100 mm/giờ, phương án đặt yêu cầu tập trung bảo đảm an toàn hệ thống, an toàn dân sinh, cập nhật liên tục thông tin mưa, mực nước và tình trạng vận hành; duy trì lực lượng trực 24/24 giờ.

Theo cơ quan khí tượng, mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân Thủ đô cần theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết được cập nhật trong những giờ tới, chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và lưu ý nguy cơ ngập úng khi xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn./.

Thời tiết ngày 12/9: Bắc Bộ ngày nắng, miền Trung mưa lớn do áp thấp nhiệt đới Ngày 12/9, Bắc Bộ chủ yếu ngày nắng, trong khi miền Trung có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới; Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông, cục bộ mưa to.

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