Mưa lớn, lũ trên sông tiếp tục lên, nhiều khu vực ở Quảng Trị bị chia cắt

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, nhiều khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị xảy ra ngập lụt, chia cắt cục bộ, sạt lở đất đá; một số nhà dân, diện tích sản xuất nông nghiệp và ao nuôi thủy sản cũng bị thiệt hại.

Chính quyền địa phương cùng các lực lượng, đơn vị đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, lúc 11 giờ ngày 13/9, mực nước sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn đạt 4,53m, trên báo động 2 là 0,03m; sông Hiếu tại trạm Đầu Mầu 22,18m, trên báo động 1 là 1,18m; sông Bến Hải tại trạm Gia Vòng 6,82m, trên báo động 1 là 1,82m.

Sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang đạt 9,48m, trên báo động 1 là 1,48m; sông Ô Lâu tại trạm Mỹ Chánh 3,22m, trên báo động 1 là 0,72m. Các sông khác ở dưới mức báo động 1.

Tại xã Sen Ngư có 5 hộ dân bị thiệt hại mái nhà với 233 tấm fibro xi măng và 200 viên ngói. Tại xã Tân Lập, mưa lớn làm vỡ ao nuôi cá của một hộ dân, diện tích khoảng 800m2, ước thiệt hại khoảng 30 triệu đồng; một số hồ cá tại thôn Tân Liên và thôn Hướng Lộc bị ngập, tràn ao, thiệt hại chưa thống kê được.

Trong sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có 16,5 ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó phường Đông Hà ngập 2,5 ha, xã Hiếu Giang ngập 10 ha và xã Hướng Hiệp có 4 ha lúa bị đổ ngã.

Mưa lớn cũng làm nhiều tuyến giao thông, cầu tràn, ngầm tràn ở khu vực miền núi bị ngập sâu, nước chảy xiết, gây chia cắt cục bộ. Trên các tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý hiện có 4 vị trí ngập nước, tắc giao thông, gồm một vị trí trên Quốc lộ 15D và 3 vị trí trên Đường tỉnh 588a, 586.

Trong đó, tại cầu tràn Đakrông trên Quốc lộ 15D, xã La Lay, nước ngập khoảng 0,6m, giao thông bị ách tắc. Cầu tràn Ba Lòng trên Đường tỉnh 588a ngập hơn 1m, nước tiếp tục lên nhanh. Một số ngầm tràn trên Đường tỉnh 586 qua xã A Dơi bị ngập, phương tiện đi lại khó khăn.

Tại các địa bàn miền núi, nhiều điểm ngập sâu từ 30cm đến hơn 1m. Theo đó, xã La Lay có các cầu tràn thôn A Ngo và La Lay ngập 40-60 cm; xã Đakrông có cầu tràn Km28/thôn Ly Tôn ngập 50-60 cm.

Xã Trường Sơn có tuyến đường từ bản Cây Cà vào bản Trung Sơn ngập khoảng 0,7m. Xã Tân Lập có nhiều điểm tràn ngập từ 0,5-1m; xã Kim Phú có điểm cầu tràn ngập khoảng 2m.

Tại xã Lao Bảo, nước sông Sê Pôn dâng cao làm một số khu vực dân cư bị ngập và đến 10 giờ 30 ngày 13/9, địa phương đã di dời 145 hộ với 470 nhân khẩu, trong đó có 75 hộ với 258 người bị ngập lụt.

Ở xã Khe Sanh, mưa lớn cũng gây ngập tại điểm trường mầm non Khe Sanh, phân hiệu 2 tại thôn Cu Dông, đồng thời nhiều điểm, tuyến đường nội thôn trên địa bàn cũng bị ngập gây ảnh hưởng đi lại của người dân và phương tiện…

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại nhiều vị trí. Tại Km10 Quốc lộ 15D, xã La Lay, khoảng 40 m3 đất đá sạt xuống, khiến người và phương tiện không thể lưu thông. Xã Đakrông có điểm sạt lở khoảng 4m3 đất đá trên tuyến đường bê tông cách Đồn Biên phòng Ba Nang khoảng 300m.

Tại xã Trường Sơn, tuyến đường nối xã Trường Sơn với xã Trường Xuân (cũ) xảy ra sạt lở khoảng 30m3 đất đá. Tuyến đường liên xã tại thôn Trằm, xã Khe Sanh đi xã Hướng Phùng bị sạt lở, sụt lún khoảng 15m. Điểm sạt lở tại Km31 Quốc lộ 15D, xã Tà Rụt, khoảng 20m3 đất đá, đã được khắc phục tạm thời.

Theo cơ quan chức năng, trong 24 giờ qua, khu vực đồng bằng Quảng Trị có mưa phổ biến 30-100 mm; vùng núi 100-300 mm, có nơi trên 350 mm. Một số nơi có lượng mưa rất lớn như Tà Long 546,8 mm, A Vao 468 mm, Tà Rụt 452,8 mm và Ba Nang 430,8 mm.

Mưa lớn xảy ra liên tục và diễn biến phức tạp, mực nước trên các sông vẫn đang lên. Lúc 11 giờ ngày 13/9, sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn trên báo động 2; sông Hiếu tại trạm Đầu Mầu, sông Bến Hải tại trạm Gia Vòng, sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang và sông Ô Lâu tại trạm Mỹ Chánh đều vượt báo động 1.

Toàn tỉnh có 8.623 phương tiện với 24.195 lao động, trong đó 8.593 phương tiện với 23.988 lao động đã neo đậu tại bến. Đến 10 giờ ngày 13/9 còn 30 phương tiện với 207 lao động đang hoạt động trên biển và đã nắm được thông tin về áp thấp nhiệt đới.

Trước diễn biến thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và các sở, ban, ngành, địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai phương án ứng phó; tăng cường theo dõi lượng mưa, mực nước, cập nhật dự báo, cảnh báo đến các khu vực xung yếu.

Các địa phương đang rà soát, bố trí lực lượng xung kích, dân quân, công an và lực lượng tại chỗ; chuẩn bị phương tiện, vật tư để sẵn sàng hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập sâu, cô lập, chia cắt. Lực lượng chức năng kiểm tra các tuyến giao thông, cầu, cống, ngầm, tràn; bố trí cảnh giới, rào chắn, phân luồng, kiên quyết không để người dân qua lại tại khu vực không bảo đảm an toàn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị tuyến biển thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng nắm diễn biến áp thấp nhiệt đới, chủ động tìm nơi tránh trú; duy trì thông tin liên lạc, kiểm đếm phương tiện hoạt động trên biển. Lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì 372 cán bộ, chiến sỹ cùng 28 phương tiện thường trực cơ động, sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Một số người dân xã Thượng Trạch ra sông bắt cá khi nước lũ đang lên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khi dòng nước lũ chảy xiết, tại xã biên giới Thượng Trạch (Quảng Trị), một số người dân đồng bào Ma Coong vẫn ra khu vực suối để bắt cá.

Nhận thấy nguy cơ mất an toàn, lực lượng Công an xã đã trực tiếp đến vận động người dân trở về, đồng thời giải thích về sự nguy hiểm khó lường của dòng nước trong điều kiện mưa lớn, lũ đang lên.

Cùng với cảnh báo người dân không ra sông, suối bắt cá, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết, đặc biệt không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở.

Nước lũ có thể cuốn trôi người và phương tiện, trong khi mặt đường, cầu tràn, ngầm tràn có thể bị hư hỏng hoặc tiềm ẩn những điểm nguy hiểm khó nhận biết.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị, mưa lớn kéo dài đã khiến một số vị trí trên các tuyến giao thông khu vực phía Tây Nam của tỉnh bị sạt lở, ngập nước, gây nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Tại xã Hướng Hiệp, các khu vực thôn Gia Giã, Phú An, Đồng Phú bị ảnh hưởng; xã Khe Sanh có cầu tràn thôn Ván Ri; xã Lìa có các điểm Cài Thuận 1, Cài Thuận 5 trên Tỉnh lộ 586.

Tại xã Hướng Phùng, các điểm tràn ở thôn Xary, Hồ Mới, Cát Trĩa, Coóc bị ảnh hưởng. Cầu tràn đường liên thôn tại xã Hướng Lập cũng bị nước dâng cao, gây chia cắt nội thôn A Xóc - Cha Lỳ.

Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông, Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương, Công an xã và đơn vị quản lý đường bộ cắm biển cảnh báo, yêu cầu người dân, phương tiện không đi vào các khu vực nguy hiểm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông được bố trí ứng trực, cắm chốt, phân luồng, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Tại các điểm giao thông bị ảnh hưởng, các tổ công tác phối hợp cắt dọn cây xanh gãy đổ, thu dọn đất đá, vật cản trên mặt đường, góp phần khôi phục lưu thông.

Đối với khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng tổ chức cảnh giới, hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời phân luồng từ xa đối với những tuyến đường tạm thời bị chia cắt hoặc không bảo đảm an toàn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trong thời điểm mưa lớn cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Người dân tuyệt đối không cố tình đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, cầu tràn, ngầm tràn hoặc nơi có nguy cơ sạt lở./.

Quảng Trị: Lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân ứng phó mưa lớn Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp với địa phương hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại.