Khai thác tối đa không gian phát triển từ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Ngày 13/9, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập phường Lương Tài.

Phường Lương Tài được thành lập theo Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới đơn vị hành chính xã Lương Tài với 24,69 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 33.374 người; đồng thời sắp xếp, sáp nhập 14 thôn thành các tổ dân phố theo quy định.

Những năm qua, xã Lương Tài tập trung triển khai hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã Lương Tài (theo giá hiện hành) đạt 3.341,76 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng đạt 1.513,48 tỷ đồng; thương mại-dịch vụ đạt 1.446,94 tỷ đồng; nông-lâm-thủy sản đạt 381,34 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã năm 2025 đạt 12,5%.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều bình quân giai đoạn 2023 - 2025 của xã Lương Tài là 0,31%; trong đó, năm 2023 là 0,94%, năm 2024 và năm 2025 xã Lương Tài không còn hộ nghèo.

Văn hóa-xã hội, công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng cao.

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương khẳng định, thành quả hôm nay là sự tiếp nối, kết tinh của truyền thống quê hương, công sức của nhiều thế hệ, là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự chung sức của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, đóng góp của nhân dân Lương Tài.

Đó cũng là kết quả của ý chí, khát vọng vươn lên và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của quê hương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong không gian phát triển mới của Bắc Ninh, Lương Tài đang đứng trước những cơ hội phát triển mạnh mẽ.

Từ vùng đất giàu truyền thống nông nghiệp, văn hóa và làng quê Bắc Bộ, Lương Tài hôm nay có vị trí ngày càng gắn kết với các trung tâm phát triển của tỉnh với các tuyến giao thông kết nối liên vùng, đặc biệt là không gian phát triển được mở ra từ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đây là những điều kiện quan trọng để Lương Tài chuyển mình, mở rộng giao lưu, thu hút nguồn lực và hình thành những động lực phát triển mới.

Để hiện thực hóa những cơ hội, phường Lương Tài cần tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị phường; có bộ máy tinh gọn, hoạt động thông suốt, kỷ luật, kỷ cương và gần dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự hiểu địa bàn, hiểu công việc, hiểu tâm tư của Nhân dân.

Đặc biệt, phường cần tận dụng tốt không gian phát triển mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tạo động lực tăng trưởng.

Trong đó, chú trọng phát triển mạnh hơn thương mại, dịch vụ, logistics, vận tải, lưu trú và các ngành kinh tế gắn với đô thị; đồng thời nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, từng bước hình thành những mô hình sản xuất hàng hóa có chất lượng, ứng dụng khoa học, công nghệ và thích ứng với yêu cầu của thị trường.

Lương Tài cần chủ động chuẩn bị hạ tầng, quỹ đất, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư để đón bắt các cơ hội mới. Thu hút đầu tư phải có chọn lọc, ưu tiên những dự án tạo giá trị gia tăng, đóng góp ngân sách, tạo việc làm và thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Phải nhìn xa hơn những lợi ích trước mắt, để mỗi công trình, mỗi dự án đều góp phần hình thành một nền kinh tế đô thị năng động, bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý quá trình phát triển, Lương Tài luôn đặt lợi ích lâu dài của cộng đồng lên trên. Những gia đình đã nhường đất, di chuyển nhà cửa, mồ mả để phục vụ các dự án lớn là đóng góp vô cùng quý giá cho quê hương.

Vì vậy, Lương Tài phải sử dụng hiệu quả từng nguồn lực, thực hiện tốt công tác tái định cư, ổn định đời sống, sinh kế, bảo đảm người dân được thụ hưởng những thành quả mà chính họ đã góp phần tạo dựng./.

Phát triển phường Gia Bình thành cực tăng trưởng chiến lược của Bắc Ninh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh nêu rõ cần đặt Gia Bình trong tổng thể không gian đô thị sân bay và mạng lưới đô thị của thành phố Bắc Ninh trong tương lai; kết nối với Thủ đô Hà Nội, quốc tế.